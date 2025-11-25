Autoridades de Madagascar encontram pedra preciosa gigante dentro de palácio presidencial

A rocha escura, com fragmentos de cristal verde, é descrita como uma rara 'esmeralda em matriz'.
Ainda será preciso uma análise especializada para determinar a qualidade do mineral embutido.
'Ao chegarmos, descobrimos esse incrível tesouro nacional [...] Não sabemos por que ela foi trazida para cá', disse o coronel Michael Randrianirina.
O governo declarou que o valor obtido com uma possível venda será destinado ao Tesouro de Madagascar.
Madagascar é a maior ilha da África e a quarta maior do mundo, localizada no Oceano Índico, separada do continente africano pelo Canal de Moçambique.
Sua história geológica remonta há cerca de 160 milhões de anos, quando se desprendeu do supercontinente Gondwana, permanecendo isolada por milhões de anos.
Esse isolamento deu origem a um dos ecossistemas mais extraordinários do planeta: cerca de 90% das espécies encontradas em Madagascar não existem em nenhum outro lugar.
Estima-se que existam cerca de 10 mil espécies de plantas endêmicas, além de mais de 70 espécies de lêmures na ilha.
Além disso, mais da metade da população mundial de camaleões são encontrados somente em Madagascar.
O país é essencialmente rural, com uma população de mais de 28 milhões de habitantes, dos quais a maioria vive em condições de subdesenvolvimento.
A expectativa de vida na ilha é de cerca de 62 anos e a taxa de alfabetização é de aproximadamente 68,9%.
Madagascar possui uma diversidade impressionante de paisagens, indo de florestas tropicais úmidas a planaltos montanhosos, áreas áridas e savanas espinhentas.
Algumas formações rochosas também são destaque, como o famoso Tsingy de Bemaraha, com seus labirintos de pedras calcárias pontiagudas.
Madagascar é o principal produtor mundial de baunilha, respondendo por cerca de 80% da produção global de alta qualidade.
A população malgaxe vem de uma mistura de ascendência malaia (indonésia) e africana, resultado de migrações que começaram há cerca de 2 mil anos.
Essa mistura se reflete na língua malgaxe, assim como nos costumes, na música, nas danças tradicionais e nas crenças ancestrais, como o famadihana (ou 'volta dos mortos').
Madagascar conquistou sua independência em 1960, mas desde então, sua história política tem sido bastante conturbada, com golpes militares e disputas entre grupos políticos rivais.
Em termos turísticos, a ilha oferece experiências únicas para aventureiros, incluindo trilhas e trekking em Parques Nacionais como Andasibe-Mantadia e a Reserva Ankarana.