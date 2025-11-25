Estilo de Vida

A saga da brasileira que passou um inverno sozinha no Ártico vai virar documentário

A experiência extrema da brasileira Tamara Klink, que aos 26 anos passou oito meses isolada no gelo do Ártico, ganhará as telas em um novo documentário.

Por Flipar
Divulgac?a?o/Jorge Brivilati

A produção, assinada pela Maria Farinha Filmes, está atualmente em fase de montagem e promete um mergulho profundo na psique da velejadora.

Reproduc?a?o/Redes Sociais

O filme usará os registros que Tamara fez durante essa temporada em um dos lugares mais inóspitos do planeta.

Reproduc?a?o/TV Globo

O documentário irá mergulhar o público em sua vivência íntima, entre a beleza e os riscos constantes da expedição.

Reproduc?a?o/TV Globo

A bordo do 'Sardinha II', um veleiro compacto de 34 pÃ©s (10 metros), Tamara tornou-se a primeira mulher a realizar sozinha uma 'invernagem' nos polos.

Divulgac?a?o

Tamara é filha do célebre navegador e escritor Amyr Klink, pioneiro em remar o Atlântico Sul sozinho.

Reprodução do Instagram @amyrklink

Em 1984, Amyr foi da Namíbia ao Brasil, em 100 dias, a bordo do barco IAT.

Reproduc?a?o/TV Globo

Embora seja filha de um navegador experiente, Tamara optou por não receber ajuda direta do pai.

Reproduc?a?o @tamaraklink

“A velejadora nos leva em uma viagem poética, crua, autêntica. Ela é uma artista completa', comentou Estela Renner, uma das sócias fundadoras da Maria Farinha Filmes.

Reproduc?a?o/TV Globo

'As imagens que ela faz são como um portal que nos convida generosamente a acompanhá-la em suas jornadas externas e internas', acrescentou.

Divulgac?a?o/Luca Oliva

'Sua trajetória é única, mas acaba se tornando uma inspiração para muitas pessoas que buscam a coragem para qualquer decisão que desejem tomar”, completou Estela.

Divulgac?a?o

Tamara vê no documentário uma oportunidade de ampliar esse impacto: “Presa no gelo marinho, fui livre. Meu objetivo é fazer dessa invernagem o ponto de partida para uma revolução de perspectivas sobre o que é ser humano'.

Divulgac?a?o

Além da estadia no Ártico, Tamara já realizou outros feitos, como cruzar o Atlântico duas vezes.

Reproduc?a?o @tamaraklink

Recentemente, ela se tornou a mulher mais jovem a realizar sozinha a Passagem Noroeste, consolidando sua reputação como símbolo de autonomia e força feminina.

Divulgac?a?o

Assim como o pai, é Tamara quem ficava responsável por toda a manutenção do barco. Ela contou que o medo faz parte das viagens e está sempre como ela como se fosse um 'tripulante'.

Reproduc?a?o/TV Globo

Formada em Arquitetura, a velejadora agradece pelas portas que se fecharam nessa profissão, pois foi o que lhe deu a oportunidade de ousar viver do mar.

Reproduc?a?o @tamaraklink

'Agradeço pelas coisas que deram errado, porque me deram a chance de fazer o que eu não ousava tentar”, disse, em entrevista à revista Veja.

Montagem/Reproduc?a?o @tamaraklink

A Maria Farinha Filmes, responsável pelo documentário, acumula mais de 50 produções ao longo de 17 anos, incluindo projetos de grande repercussão como 'Aruanas' e a série documental 'O Começo da Vida', lançada pela Netflix.

Divulgação

