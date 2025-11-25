Saiba preparar as cinco sobremesas brasileiras que estão entre as melhores do mundo

Bombocado- É um bolo úmido, de textura cremosa e sabor delicado, feito com ingredientes simples como coco ralado, queijo, leite condensado e ovos.
Sua textura única e o sabor marcante vêm da mistura do coco e do queijo, que criam um contraste doce-salgado muito agradável ao paladar. Ingredientes como canela ou essência de baunilha, frequentemente usados na receita, dão aroma irresistível.
Ingredientes: três ovos, uma xícara de leite, uma lata de leite condensado, duas colheres de sopa de manteiga, 100g de coco ralado, 100g de queijo parmesão ralado, uma xícara de açúcar, meia xícara de farinha de trigo e uma colher de sopa de fermento em pó.
Como fazer: Bata no liquidificador os ovos, leite, leite condensado, manteiga e açúcar. Acrescente o coco, queijo, farinha e fermento, misturando bem. Despeje a massa numa forma untada e leve ao forno preaquecido a 180º por 40 minutos, até dourar.
Pudim de leite condensado - Sobremesa cremosa feita com leite condensado, ovos e leite, cozida em banho-maria com uma calda de caramelo
Combina uma textura macia com o sabor doce e suave do leite condensado, complementado pela calda caramelizada. Sua simplicidade e delicadeza agradam a diferentes gostos.
Ingredientes: Uma lata de leite condensado, duas medidas da lata de leite integral, três ovos e uma xícara de açúcar para a calda.
Como fazer: Derreta o açúcar numa panela até formar uma calda dourada e despeje numa forma. Bata no liquidificador o leite condensado, leite e ovos, despeje na forma caramelizada e asse em banho-maria no forno preaquecido a 180º por uma hora ou até firmar. Deixe esfriar e leve à geladeira antes de desenformar.
Brigadeiro - Doce feito com leite condensado, chocolate em pó e manteiga, moldado em bolinhas e coberto com chocolate granulado.
Tem textura macia e levemente puxa-puxa, com sabor rico de chocolate e um toque de caramelo do leite condensado. Fácil de fazer, é perfeito para qualquer ocasião.
Ingredientes: Uma lata de leite condensado, duas colheres de sopa de chocolate em pó, uma colher de sopa de manteiga e chocolate granulado para decorar.
Leve ao fogo médio uma panela com o leite condensado, o chocolate em pó e a manteiga, mexendo sempre até desgrudar do fundo da panela. Deixe esfriar, molde bolinhas e passe-as no chocolate granulado antes de servir.
Mousse de maracujá- uma sobremesa cremosa e aerada feita com suco de maracujá, leite condensado e creme de leite, combinando frescor e leveza
tem uma textura suave e delicada, com o equilíbrio perfeito entre o doce e o toque ácido do maracujá. Refrescante e fácil de preparar, agrada a muitos paladares.
Ingredientes: Uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, uma medida da lata de suco concentrado de maracujá e polpa de maracujá para decorar
Como fazer: Bata no liquidificador o leite condensado, creme de leite e suco de maracujá até obter uma mistura cremosa e homogênea. Distribua em taças, leve à geladeira por duas horas para firmar e decore com a polpa de maracujá.
Pavê de chocolate - Composto por camadas de creme de chocolate intercaladas com bolachas do tipo maisena embebidas em leite, formando um doce cremoso e consistente. Às vezes, leva chantilly, chocolate ralado ou frutas para dar um toque extra
combina a suavidade e a cremosidade do creme de chocolate com a textura ligeiramente crocante das bolachas, criando um contraste delicioso. Além disso, a mistura de sabores doces e ricos, como o do chocolate e o leite condensado, torna essa sobremesa irresistível e muito reconfortante.
Ingredientes: duas latas de leite condensado, quatro colheres de sopa de chocolate em pó, duas colheres de sopa de manteiga, uma lata de creme de leite, um pacote de bolacha maisena e leite para molhar as bolachas.
Como fazer: Leve ao fogo o leite condensado, chocolate em pó e manteiga, mexendo até engrossar, e misture o creme de leite fora do fogo. Num refratário, faça camadas alternadas desse creme e de bolachas molhadas no leite. Leve à geladeira.