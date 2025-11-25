Galeria Saiba preparar as cinco sobremesas brasileiras que estão entre as melhores do mundo O portal Taste Atlas, especializado em gastronomia, elegeu as melhores sobremesas do mundo e, entre elas, estão 5 brasileiras. Bombocado (6º lugar no planeta) , pudim de leite condensado (32º ), brigadeiro (36º), mousse de maracujá (37?) e pavê (51º). Saiba por que são tão apreciadas e aprenda a fazer. Por Flipar

Divulgação/TasteAtlas