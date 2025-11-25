Tallinn: cidade medieval é pérola da Estônia, país que poucos brasileiros conhecem

A cidade é banhada pelo Mar Báltico, o que lhe garante paisagens costeiras encantadoras e clima ameno no verão. Seu porto é um dos mais movimentados do norte europeu.
A Cidade Antiga de Tallinn é Patrimônio Mundial da UNESCO, com igrejas góticas, praças animadas e casas centenárias. O coração é a Praça da Prefeitura.
A muralha medieval da cidade ainda tem trechos bem preservados e torres visitáveis, como a Kiek in de Kök, com vista panorâmica.
A Catedral de Alexandre Nevsky, com cúpulas em forma de cebola, é símbolo da influência russa e uma das construções mais fotografadas da cidade.
Tallinn possui muitos museus interessantes, como o Museu de Arte Kumu, que abriga arte clássica e contemporânea estoniana.
O bairro de Kalamaja é conhecido por sua atmosfera boêmia e suas casas de madeira coloridas, além de cafés e galerias alternativas.
O Telliskivi Creative City, instalado em uma antiga área industrial, virou polo de arte urbana, design e vida noturna.
A Praça da Prefeitura de Tallinn é um dos pontos mais antigos e preservados da cidade medieval, cercada por casas coloridas e edifícios góticos. Ali se encontra a Prefeitura e, nas proximidades, a Igreja do Espírito Santo, além de cafés e lojas tradicionais.
Tallinn é conhecida por sua tecnologia e inovação: é a cidade onde nasceu o Skype e abriga um vibrante ecossistema de startups.
O transporte público é eficiente, e os moradores registrados na cidade podem usá-lo gratuitamente, como parte de uma política pública inclusiva.
A cidade também é famosa por seus cafés aconchegantes, muitos deles em prédios antigos com decoração medieval e clima acolhedor. E também há um café na torre de TV da cidade.
A gastronomia combina tradições bálticas, russas e nórdicas, com pratos à base de peixe, cogumelos e pães escuros típicos.
Tallinn é segura, limpa e oferece boa estrutura para turistas, com informações em inglês e fácil mobilidade entre os principais pontos.
Nos arredores, é possível visitar o parque Kadriorg, com seu palácio barroco construído por Pedro, o Grande, e belos jardins.
O Museu ao Ar Livre da Estônia mostra casas e vilarejos tradicionais em um amplo parque, permitindo contato com o passado rural do país. O Moinho de vento Nätsi é uma das atrações, feito em madeira e com torre giratória, típico das zonas rurais do país.
O Parlamento da Estônia é historicamente importante por simbolizar a independência e a democracia do país, especialmente após o fim da ocupação soviética. Turisticamente, atrai visitantes pelo contraste entre a arquitetura barroca do castelo e o papel político vital que exerce até hoje.
Tallinn é uma mistura única de tradição e modernidade, que encanta tanto pela sua história quanto pelo dinamismo atual.