Galeria Pra quem não viu: Arqueólogos encontram restos de ‘vampira’ com foice no pescoço e cadeado no pé Pesquisadores da Polônia fizeram a reconstrução facial de uma mulher enterrada há 400 anos, como se fosse uma vampira. Seus restos mortais foram encontrados por arqueólogos num cemitério rural do século XVII, perto da vila de Pien, na Polônia. Por Flipar

reprodução/Miroslaw Blicharski/Aleksander Poznan