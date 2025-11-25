Ponte mais famosa de Praga tem estátua que ‘traz sorte’; veja

O novo empreendimento veio para substituir a antiga Ponte Judith, que foi destruída por uma inundação em 1342.
A escolha da data e horário para a colocação da 'pedra fundamental', às 5h31 da manhã do dia 9 de julho de 1357, foi escolhida por astrólogos da corte de Carlos IV. Eles acreditavam que esse momento específico traria propriedades astrológicas favoráveis à ponte.
Ao longo dos séculos, a Ponte Carlos 'testemunhou' diversos eventos históricos, desde batalhas e coroações até epidemias e inundações.
Entre os momentos mais marcantes, destaca-se a Guerra dos Trinta Anos (1618-1648), quando a ponte serviu como palco de combates sangrentos. Uma das torres da ponte, inclusive, foi utilizada para exibir as cabeças de 12 líderes revolucionários por um período de 10 anos após a guerra.
As reformas e manutenções ao longo dos séculos preservaram a beleza e imponência da ponte, que se tornou um símbolo da resiliência e do espírito do povo tcheco.
Atualmente, a Ponte Carlos é um Patrimônio Mundial da UNESCO, a mais antiga da República Tcheca, e um dos pontos turísticos mais visitados do país.
A estátua de São João Nepomuceno, vigário geral de Praga, é a mais famosa da ponte e ponto de peregrinação para fiéis.
Segundo a lenda, ele foi jogado do alto da ponte por ordem do rei Venceslau IV por se recusar a revelar o segredo de confissão da rainha. Hoje, acredita-se que tocar na base da estátua com a mão esquerda e fazer um pedido garante a realização de um desejo.
Assim como a estátua de São João Nepomuceno, existem várias outras ao redor do mundo que inspiram sorte aos visitantes. Conheça algumas!
Estátua de John Harvard, Massachusetts (EUA): A Universidade de Harvard recebeu seu nome em homenagem a John Harvard, um pastor que fez uma doação significativa à instituição. Em tributo a ele, foi erguida uma estátua que estudantes e turistas tocam o dedo do pé esquerdo da estátua, acreditando que isso trará boa sorte.
Fontana del Porcellino, Florença (Itália): Criada pelo artista Pietro Tacca em 1633, esta famosa fonte de bronze de um javali atrai sorte para quem esfrega seu focinho e coloca uma moeda em sua boca, segundo a tradição popular.
As doações são destinadas à Opera della Divina Provvidenza Madonnina del Grappa, uma instituição de caridade católica.
O Limpador de Chaminés, Lviv (Ucrânia): No topo do restaurante 'Casa de Leyendas' há uma estátua que representa o antigo proprietário e que, segundo a lenda, ainda protege o local. Segundo a tradição, ao chegar ao telhado, deve-se colocar uma moeda no chapéu dele para atrair sorte.
Estátua de David Hume, Edimburgo (Escócia): David Hume, um dos mais influentes filósofos do ocidente, foi homenageado com um monumento em Edimburgo, cidade onde viveu. Diz a lenda que encostar no dedão do pé direito da estátua traz sorte.
Estátua de Julieta, Verona (Itália): Famosa por ser o cenário do romance 'Romeu e Julieta', de William Shakespeare, a cidade de Verona possui a Casa de Julieta, um palácio medieval transformado em museu que conta com a famosa varanda do conto na praça.
No pátio, visitantes deixam cartas para seus amados e tocam o seio direito da estátua de bronze de Julieta, acreditando que isso lhes trará sorte no amor.
O Cão de Roosevelt, Washington (EUA): O cãozinho 'Fala' era um grande companheiro do ex-presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt. Em sua homenagem, ele recebeu uma estátua ao lado do ex-mandatário. Reza a lenda que tocar no focinho ou nas orelhas do monumento traz boa sorte.
Cumil, Bratislava (Eslováquia): Chamada Cumil, que significa 'observador' em eslovaco, estátua de um trabalhador relaxando em um esgoto e observando a rua tornou-se uma popular atração turística. Alguns acreditam que tocar seu capacete realiza desejos...
Islay, o animal de estimação da rainha Victoria do Reino Unido (Austrália): O leal companheiro da rainha Vitória do Reino Unido por cinco anos morreu em uma luta com um gato e foi homenageado com uma estátua de bronze em uma fonte de desejos no centro de Sydney, Austrália.
Em intervalos regulares, um alto-falante próximo à estátua transmite uma mensagem solicitando doações para crianças cegas e surdas da região. Acredita-se que quem contribui será agraciado com boa sorte.
Túmulo de Lincoln, Springfield (EUA): Abraham Lincoln é amplamente reconhecido nos Estados Unidos por sua liderança durante a Guerra Civil e por abolir a escravidão. Seu túmulo, com uma cabeça do ex-presidente de bronze, tem visitantes que frequentemente tocam o nariz na esperança de atrair boa sorte.