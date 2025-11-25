Clássicas e românticas: pontes sobre o Sena são espetáculo à parte na capital francesa

Historicamente, as pontes do Sena, como a Pont Neuf, simbolizam o crescimento urbano e arquitetônico de Paris, sendo marcos de grandes momentos históricos desde a Idade Média.
Culturalmente, as pontes inspiram artistas e escritores, além de serem cenários icônicos de filmes, músicas e pinturas, simbolizando a beleza romântica de Paris.
Pont Neuf – A Pont Neuf, a mais antiga de Paris, foi inaugurada em 1607 durante o reinado de Henrique IV. Ela é famosa por suas 12 arcadas e é construída em pedra, conectando a margem direita e a margem esquerda do Sena. É um ícone da arquitetura do período renascentista e um dos marcos mais reconhecidos de Paris.
Pont Alexandre III – Inaugurada em 1900 para a Exposição Universal, a Pont Alexandre III é uma das pontes mais ornamentadas de Paris, construída com ferro e pedra. Suas estatuas, lampiões dourados e arcos exuberantes representam a amizade entre a França e a Rússia. É um símbolo de luxo e elegância, ligando o Grand Palais e o Petit Palais à Champs-Élysées.
Pont des Arts – A Pont des Arts, construída em 1804, conecta o Louvre à Ilha de la Cité, famosa por seu design simples de ferro e madeira. Durante décadas, foi um local popular para os casais deixarem 'cadeados do amor' em suas grades, até a remoção dessas correntes. Ela representa a arte e a cultura, sendo um ponto de encontro para artistas e turistas.
Pont de Bir-Hakeim – Inaugurada em 1906, a Pont de Bir-Hakeim é uma ponte de ferro e pedra que conecta o 15º e 16º arrondissements de Paris. Ela é famosa por seu design com arcos duplos, sustentando tanto a linha de metrô quanto a rodovia. A ponte tem grande importância visual, aparecendo em filmes como Inception e O Perfume.
Pont de la Concorde – A Pont de la Concorde foi inaugurada em 1791 e liga a Praça da Concórdia ao Palais Bourbon. Com 330 metros de comprimento, é uma ponte imponente feita de pedra e caracteriza-se por suas elegantes colunas coríntias. Historicamente, a praça foi o local de muitas execuções durante a Revolução Francesa.
Pont Saint-Michel – Construída entre 1857 e 1859, a Pont Saint-Michel é uma das pontes mais movimentadas de Paris, ligando a Ilha de la Cité à margem direita. Feita de ferro e pedra, a ponte é famosa por seu arrojado design e por ser um importante ponto de acesso ao Quartier Latin. Sua importância também se reflete em sua proximidade ao famoso Hôtel de Ville (Prefeitura de Paris).
Pont de l'Alma – Inaugurada em 1856, a Pont de l'Alma conecta a margem direita do Sena à área onde se encontra o Musée du Quai Branly. Esta ponte de ferro e pedra é célebre pela escultura da Flame of Liberty, um símbolo de liberdade e referência ao local do acidente fatal de Lady Diana em 1997.
Pont de Sully – A Pont de Sully foi inaugurada em 1876 e conecta a Ilha de Saint-Louis à margem direita. Feita de pedra e ferro, ela é uma das mais antigas da cidade e é um importante elo entre o bairro histórico da Ilha e a cidade. Sua importância está na preservação de seu estilo clássico e na conexão entre pontos turísticos históricos.
Pont de la Tournelle – Inaugurada em 1928, a Pont de la Tournelle liga a Ilha de Saint-Louis à margem esquerda, próxima à Catedral de Notre-Dame. A ponte, em estilo neoclássico, é famosa por sua escultura de Santa Genoveva, padroeira de Paris, que fica no centro da estrutura. Ela simboliza a continuidade entre o passado histórico da cidade e seu desenvolvimento moderno
Pont de Bercy – A Pont de Bercy foi inaugurada em 1963 e é uma das pontes mais modernas de Paris. Ela conecta o 12º arrondissement ao 13º e tem uma arquitetura simples de concreto e ferro. A ponte é crucial para o tráfego local, além de ser próxima ao Parc de Bercy e ao moderno bairro de Bercy Village.
Pont de l'Université – A Pont de l'Université, inaugurada em 1804, conecta a margem direita do Sena à Ilha de la Cité, próxima ao Quai de la Tournelle. Ela é famosa pela vista deslumbrante da Torre Eiffel e pelo seu design simples e elegante, sendo uma das pontes mais fotogênicas de Paris. Sua localização próxima à Universidade de Paris a torna também um ponto cultural importante.