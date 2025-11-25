Entretenimento Música gravada por Maria Rita é eleita a melhor canção em língua espanhola do século 21 A participação de Maria Rita em “Latinoamérica”, do Calle 13, colocou a brasileira no topo da lista da Rolling Stone em espanhol, que elegeu a faixa como a melhor canção em espanhol do século 21. Lançada em 2011, a música celebra identidade, diversidade e resistência latino-americana. Por Flipar

Maria Rita Instagram