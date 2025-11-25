Galeria Dan Stulbach estrela ‘O Mercador de Veneza’, que será estendida até março de 2026 Protagonizado por Dan Stulbach, o espetáculo 'O Mercador de Veneza' ficará em cartaz até março de 2026, em São Paulo. Essa peça é uma adaptação do texto de Shakespeare, e os ingressos para as novas datas já estão à venda a partir de R$ 160. Por Flipar

