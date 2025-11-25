Dan Stulbach estrela ‘O Mercador de Veneza’, que será estendida até março de 2026

Dessa forma, a peça é uma adaptação ao texto de Shakespeare. A história do célebre autor conta a história de um homem que contrai uma dívida com um agiota judeu e dá, como garantia, uma libra de sua própria carne.
Na peça, adaptada por Bruno Cavalcanti e dirigida por Daniela Stirbulov, a trama se desloca da Itália do século XVI para um cenário contemporâneo. Shylock, o agiota interpretado por Dan Stulbach, é alçado a protagonista e a história se desenrola a partir de seu ponto de vista.
Além da extensão da temporada, a peça terá ainda quatro apresentações no BTG Pactual Hall, de 22 a 25 de janeiro. Os ingressos para essas sessões também estão à venda por a partir de R$ 50.
Nascido em São Paulo, em 26 de setembro de 1969, Dan Stulbach é filho de imigrantes judeus poloneses. O ator cursou Engenharia por um ano antes de se formar em Comunicação Social pela ESPM e frequentar a Escola de Arte Dramática da USP.
Durante a faculdade, criou o grupo de teatro Tangerina, onde dirigiu espetáculos. Em seguida, estreou na televisão com uma ponta em 'O Rei do Gado', em 1996, e na novela 'O Amor Está no Ar', em 1997.
Stulbach é frequentemente apontado como sendo semelhante ao ator americano Tom Hanks, tendo sido inclusive satirizado como tal pelo grupo de comediantes Casseta e Planeta.
Ganhou destaque nacional, em 2003, ao interpretar o maníaco Marcos Soares em 'Mulheres Apaixonadas', do autor Manoel Carlos. Assim, o personagem trouxe à tona a discussão sobre a violência doméstica, que chamou a atenção do Brasil.
Na época da novela, Dan e Helena Ranaldi foram a Brasília visitar o então presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, como um incentivo para mudar a lei da violência contra a mulher, assunto abordado entre os personagens dos dois atores na trama.
Sua atuação também foi aclamada pela mídia especializada, quando chegou a ganhar vários prêmios de melhor ator de 2003. Entre eles, o Troféu Imprensa de Melhor Ator, o Troféu APCA de Melhor Ator e o Prêmio Contigo de Melhor Revelação.
Participou de várias novelas e minisséries, como 'Senhora do Destino', de 2004, 'JK' e 'Queridos Amigos', ambos em 2008, onde teve seu primeiro papel principal na TV.
Dan Stulbach participou de outros projetos na TV Globo como 'Som e Fúria' e 'A Força do Querer', de 2017. Esteve também na novela 'O Sétimo Guardião', de 2018, e em Pantanal, de 2022.
Em 2010, participou da série 'Afinal, o Que Querem as Mulheres?', ao interpretar Jonas, um rapaz de índole correta que sabe cozinhar, cantar e tocar violão.
Também se destacou no cinema em filmes como 'Cronicamente Inviável', de 2000, 'Tempos de Paz', de 2009, e 'O Vendedor de Sonhos', de 2016.
Em 2010, iniciou sua carreira como apresentador no programa Saia Justa, da GNT. Cinco anos depois, integrou a bancada do CQC na Band.
Além disso, esbanjou versatilidade ao comandar o programa Bola da Vez da ESPN. Desde 2006, apresenta o Fim de Expediente na rádio CBN, ao lado de José Godoy e Teco Medina.
Stulbach tem uma sólida base teatral, com peças como Novas Diretrizes em Tempos de Paz, que lhe rendeu prêmios, Dúvida e A Morte Acidental de um Anarquista.
Por fim, ele também fez dublagens, como a do sargento Pac em Battlefield 4 e do pantera Baguera em Mogli - O Menino Lobo.