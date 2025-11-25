Celebridades e TV Alexandre Pires comandará show gratuito no aniversário de Santos em janeiro O aniversário de Santos terá Alexandre Pires como atração principal em 25 de janeiro, com show gratuito na praia do Gonzaga. O cantor leva à cidade a turnê “Pagonejo Bom”, unindo sucessos da carreira e novas releituras. Por Flipar

Divulgação Leonardo Lima