Origem da maionese, um dos temperos mais consumidos no mundo

Desse modo, existem várias teorias que disputam as origens da maionese. Na Europa e mais especificamente a cidade de Maó na ilha de Minorca, nas Baleares, muitos reclamam a origem do nome.
Afinal, teria se originado na cidade de Maó e depois levada à França após a Batalha de Minorca de 1756, em que os franceses derrotaram os britânicos.
O condimento era conhecido como salsa mahonesa em castelhano e maonesa em catalão, depois popularizando-se como mayonnaise na cozinha francesa.
Assim, o cozinheiro do Duque de Richelieu conheceu esse molho em Maó, emulsionou-o a frio e serviu, com sucesso, aos vencedores.
Ele, então, levou a novidade para a França, chamando-a de mahonaise, a qual mais tarde passou a ser conhecida como mayonnaise, se popularizando em vários países do mundo.
Com essa popularidade, a maionese passou a ter diferentes receitas. Contudo, os ingredientes básicos da maionese são ovo, óleo alimentar, limão ou vinagre e sal.
Por outro lado, alguns temperos que são frequentemente utilizados são a mostarda, alho e pimenta do reino, sendo rica em vitamina E.
Tradicionalmente, a maionese era feita com gemas de ovos crus em temperatura ambiente. No entanto, especialmente em cozinhas profissionais, é empregada a prática de se fazer uso de gemas de ovos cozidos, mas depois esfriados.
Nesse sentido, essas medidas têm como propósito principal diminuir a possibilidade de que se desenvolvam no creme indesejadas colônias de bactérias danosas à saúde do consumidor.
Atualmente, a maionese vem sendo utilizada como base para a produção de outros cremes, por vezes tidos como mais ou menos incomuns.
O molho aioli é um creme especial produzido da mistura de alho cru com maionese. Na cozinha do Japão moderno, por exemplo, muitos chefs a misturam com o pó ou pasta de raiz-forte chamada wasabi ou com chili.
No Japão, a maionese é também muito utilizada em pizzas, como acompanhamento. Já nos Países Baixos, é muito comum o consumo de batatas fritas com um acompanhamento de uma mistura de quantidades iguais de molho de tomate e vinagre, o ketchup, com o creme de maionese.
Na culinária mexicana, ocasionalmente mistura-se maionese com molho de adobo com pimentas chipotle para produzir um produto diferenciado.
Assim, nos mercados alimentícios mexicanos é comum encontrar-se um produto chamado mayonesa, que trata-se de uma maionese que contém um distintíssimo sabor de limão.
Além disso, no leste europeu, é comum misturar iogurte, creme e outros ingredientes com maionese para produzir um novo produto muito apreciado naquela região.
A maionese chegou ao Brasil trazida por imigrantes europeus, que trouxeram suas tradições culinárias. A produção caseira se popularizou rapidamente, especialmente como acompanhamento para a salada de batatas.
É utilizada em sanduíches para umidade e sabor, usada como cobertura para saladas e até mesmo incorporada a receitas de bolos e sobremesas para umidade extra e textura macia. Ela também pode ter sabores e aromas diferentes.
As marcas comerciais geralmente oferecem uma alternativa light com menos calorias. Afinal, a maionese pode fazer mal à saúde se consumida em excesso ou se for caseira e não for acondicionada corretamente.
Por ser um alimento com ingredientes de origem animal (ovos), a maionese caseira é suscetível à presença de Salmonellas, uma espécie de bactéria que provoca gastroenterite, septicemia e febre entérica.
Diante disso, é necessário ter cuidado onde consumir este tipo de molho e ter atenção, sobretudo às vendas nas ruas e a procedência da maionese utilizada pelo vendedor.
Para evitar o aparecimento de tais bactérias, aconselha-se que a maionese seja hermeticamente fechada e que, após aberto o pote pela primeira vez, ele seja armazenado num ambiente refrigerado por não mais que 30 dias.
Além de ser utilizada em sanduíches e pizzas, a maionese pode se transformar em salada com diferentes ingredientes, como batatas. Ela também aparece em salpicão e em molhos na feitura de um saboroso macarrão.