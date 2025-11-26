O charme especial de cidades com estilo medieval

Bruges (Bélgica) - Fica na região de Flandres e foi fundada no século 11. Com cerca de 119 mil habitantes, a cidade é o destino mais visitado do país, com mais de três milhões de turistas por ano, superando a capital Bruxelas.
Carcassona (França) - Fica no sul do país, na região de Carcassonnais, próximo à fronteira com a Espanha. Há registros de ocupação desde 3.000 anos a.C, mas a cidade se desenvolveu na era medieval. Atualmente, tem cerca de 49 mil residentes.
Dubrovnik (Croácia) - A cidade costeira está situada no sul do país, na região da Dalmácia, que também reúne territórios da Bósnia Herzegovina e de Montenegro, no litoral leste do mar Adriático. Inaugurada no século 7, tem cerca de 28 mil moradores.
Estrasburgo (França) - Fica no leste do país, perto da fronteira com a Alemanha. O século I a.C. marcou a fundação da cidade, que inicialmente foi dominada por celtas e romanos até ser incorporada ao Império Franco no século V (quando historicamente começa a Idade Média). Sua população é de aproximadamente 270 mil habitantes.
Florença (Itália) - Fica na Toscana, sendo a maior cidade dessa região e uma das mais belas do mundo. Fundada em 396 a.C, foi pulsante na Idade Média e abrigou grandes nomes do Renascimento Italiano, período entre os séculos 14 e 15 que marcou justamente a transição para a Idade Moderna. Tem cerca de 347 mil habitantes.
Ghardaia (Argélia) - Capital comercial do ‘Vale do Mzab' e da província que leva o mesmo nome. Fundada no século 11, tem hoje cerca de 102 mil moradores.
Kotor (Montenegro) - Habitada desde a Roma Antiga (quando se chamava Ascrívio), fazia parte da província da Dalmácia.Sua capital, também chamada de Kotor, é conhecida pelos belos fiordes no Mediterrâneo. Tem cerca de 22 mil habitantes.
Jerusalém (Israel) - Alvo de disputa com a Palestina pelo seu domínio. Uma das cidades mais antigas do mundo, foi fundada em 3.000 a.C. É sagrada no judaísmo, cristianismo e islamismo. Tem cerca de 900 mil habitantes.
Monsaraz (Portugal) - Fica na região do Alentejo. É uma das localidades mais antigas a serem habitadas no país, já que sua fundação data oficialmente de 1276. Tem cerca de 6.700 moradores.
Mystras (Grécia) - Fica na região de Lacônia e foi erguida em 1249 pelo príncipe de Acaia, Guilherme de Villehardouin, em torno de uma fortaleza. Representou o último centro de cultura bizantina.A aldeia tem apenas cerca de 600 habitantes.
Óbidos (Portugal) - Esta vila integra o distrito de Leiria. Nos primórdios era um território dos mouros, Fundada em 1195, tem cerca de 11,5 mil residentes.
Oviedo (Espanha) - Capital da região da Astúria, com fundação no século 8 e população na faixa de 220 mil moradores. Conhecida pelo centro histórico medieval, onde fica a catedral gótica com a Câmara Santa do século 9.
Pingyao (China) - Fica na província de Xanxim. Fundada no século 14, destaca-se pela arquitetura antiga, mas não é um destino muito visado por turistas ocidentais. Sua população gira em torno dos 42 mil habitantes.
Praga (Tchéquia) - Capital do país, é um dos centros urbanos mais bonitos da Europa. Fundada no século 9. Destaca-se por construções barrocas, igrejas góticas e o Relógio Astronômico, além da ponte Carlos, para pedestres, erguida em 1402. Tem cerca de 1,1 milhão de habitantes.
Rodes (Grécia) - É a maior de um grupo de ilhas do Dodecaneso, no mar Egeu. Patrimônio histórico da humanidade. Fundada em 408 a.C. tem ruínas antigas, belas praias e o Palácio dos Grandes Mestres. Tem cerca de 53 mil moradores.
Rothenburg (Alemanha) - Fica na região da Baviera. Fundada em 960 d.C, mantém seu antigo muro ao redor do centro velho praticamente intacto. Banhada pelo rio Tauber, a cidade tem cerca de 11 mil habitantes.
Saint-Émilion (França) - Fica na região de Nova Aquitânia. Fundada no século 8, além da arquitetura medieval, destaca-se pela produção de vinho. Tem cerca de 2,5 mil residentes.
San Gimignano (Itália) - Fica na região da Toscana. Fundada no século 3 a.C. Foi um importante local para as peregrinações até Roma pela Via Francigena. Tem muitas obras de arte dos séculos 14 e 15. Sua população é de cerca de 3,2 mil moradores.
Siena (Itália) - Fundada por volta do ano 1.200, tem um centro histórico preservado, em que destaca-se a arquitetura gótica, inclusive da catedral. A praça principal tem o Palazzo Pubblico com obras de arte de grandes artistas. Cerca de 42 mil pessoas habitam a cidade.
Trakai(Lituânia) - Fundada no século 14, chegou a ser o centro administrativo e político do país. Seu castelo é um famoso cartão-postal, no lago Galvé, rodeado de belas paisagens. Tem cerca de 31 mil residentes.
York (Inglaterra) - Fica na região de North Yorkshire. Criada pelos romanos em 71, por séculos se manteve como importante centro comercial. A enorme catedral gótica do século 13 chama a atenção. Até hoje, a cidade tem muralhas em ambos os lados do rio Ouse. Sua população é de 158 mil moradores.