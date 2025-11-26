Aves gigantes botam ovos de R$ 1 mil a dúzia

A raça encontrada em algumas pequenas propriedades pelo Brasil tem como característica que mais chama a atenção o tamanho dos galos.
Os galos costumam medir de 1,05 metro até assombrosos 1,31. Algumas fêmeas podem superar também 1,05 metro, segundo publicações especializadas.
Em reportagem em 2023, o G1 ouviu criadores. Leonardo Pontini, de Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo., disse que adquiriu ovos das aves pela internet e eu também comprou aves de outros criadores.
O produtor relatou na ocasião que chegou a vender uma ave dessa espécie por R$ 6 mil por causa do potencial de lucro que elas têm com ovos especiais.
Como a espécie Índio Gigante é procurada por criadores interessados na reprodução de aves grandes e de alta qualidade, os ovos férteis (para incubação) alcançam preços incríveis.
Em 2017, um galo da raça foi arrematado em leilão por um produtor rural de Sorocaba (SP) após lance de R$ 154 mil. Pertencente à variedade Crista Bola, ele foi batizado de Hokaido.
Segundo o produtor, o crescimento da espécie é mais rápido se comparado ao de outras. Em cinco meses, as aves já podem ser abatidas.
Após 130 dias de desenvolvimento, as fêmeas já chegam a ter em média 2,5 quilos; e os machos, 3 quilos.
O macho adulto pode pesar até oito quilos e a fêmea, cinco. No entanto, muitos criadores incorporam essas aves nas propriedades pelo exotismo e não as abatem.
Por causa do porte e da beleza, com penas de cores sortidas, essas aves podem ser ornamentais em algumas propriedades.
As aves Índio Gigante botam de 80 a 100 ovos por ano e o tamanho é semelhante ao das espécies comuns.
Os ovos podem ter cor marrom, variando entre tonalidades mais claras e escuras. Mas a coloração também pode ser branca, bege, vermelha, azul e verde.
A expectativa de vida é semelhante ou um pouco maior do que as espécies comuns, dependendo das condições de criação e manejo. Em média, as comuns podem viver entre 5 a 10 anos, enquanto as da raça Índio Gigante vivem entre 6 e 12 anos.
A raça surgiu a partir do cruzamento genético de raças variadas. Os cruzamentos se sucederam até resultarem nos maiores exemplares vistos hoje em dia.
Os galos gigantes contrariam a ideia de que seriam feitos para rinhas, dada a imponência. Os criadores contam que trata-se de uma espécie dócil.
Apesar de tantas características próprias, a Índio Gigante é da mesma família zoológica de outras aves ditas 'galiformes' , como codorna, faisão, pavão e peru.