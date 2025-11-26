Morre Gramma, a tartaruga “vovó” que chegou a 141 anos nos Estados Unidos

Além de atrair gerações de admiradores, Gramma tornou-se um ícone global da conservação, ajudando a conscientizar o público sobre espécies ameaçadas. Sua morte encerra uma era, mas sua trajetória permanece como referência no esforço internacional pela proteção da fauna.
Gramma era uma Tartaruga-das-Galápagos, espécie que chega facilmente aos 100 anos e pode, em cativeiro, ultrapassar essa marca com folga. Sua longevidade excepcional reflete o metabolismo lento, o porte robusto e a alta resistência natural desses grandes répteis.
Tartarugas em geral tendem a viver muito, sobretudo as espécies terrestres e algumas marinhas. Isso ocorre porque elas têm metabolismo lento, gasto energético reduzido, crescimento gradual e uma fisiologia resistente.
Jonathan, uma tartaruga-gigante-de-Aldabra, é considerado o animal terrestre vivo mais velho do planeta, com idade estimada em cerca de 192 anos. Seu recorde impressiona porque ele já atravessou reinados britânicos desde a era vitoriana, tornando-se um símbolo de longevidade extraordinária.
Ele vive na ilha de Santa Helena, território britânico no Atlântico Sul, onde foi levado ainda no século 19 e permanece sob cuidados especiais. A espécie é naturalmente longeva — tartarugas gigantes podem ultrapassar 150 anos.
Veja agora outras espécies que vivem muito tempo. São animais que têm uma longevidade especial.
Tuatara (Sphenodon punctatus) - A expectativa de vida fica entre 80 e 100 anos, mas muitos passam disso. HÃ¡ registros de tuataras vivendo mais de 120 anos em cativeiro.
O tuatara é o réptil vivo mais antigo da Terra, com linhagem de mais de 200 milhões de anos, e habita ilhas próximas à Ilha Norte da Nova Zelândia. Ele cresce até cerca de 50 anos, alcança até 61 cm, pesa até 1 kg e possui a curiosidade de ter um “terceiro olho” rudimentar no topo da cabeça.
O peixe-relógio (Hoplostethus atlanticus) vive em todos os oceanos do mundo. No entanto, raramente é visto porque vive em áreas a mais de 900 metros de profundidade.
O maior peixe-relógio já encontrado tinha 75 cm de comprimento, pesava cerca de 7 kg e viveu 150 anos.
O ouriço-do-mar-vermelho (Strongylocentrotus franciscanus) pode ser encontrado em diversos tipos de ambientes marinhos, tanto nos recifes mais rasos quanto em ambientes profundos, em sedimentos arenosos ou nos costões rochosos.
O ouriço-do-mar vermelho tem cerca de 20 centímetros de diâmetro e tem espinhos de até 8 cm. É o maior ouriço-do-mar existente. Ele se alimenta principalmente de algas e pode ser particularmente voraz. Além disso, pode chegar a 200 anos de vida.
A carpa-comum (Cyprinus carpio) é provavelmente um dos peixes de criação mais populares e apreciados no mundo, especialmente na Ásia. É um peixe de água doce, ou seja, encontrado em rios e lagos.
A carpa-comum é o resultado do cruzamento de indivíduos selecionados, que nascem de uma carpa comum. A expectativa de vida da carpa é de cerca de 60 anos. Entretanto, uma carpa chamada 'Hanako' viveu 226 anos.
A baleia-da-groenlândia (Balaena mysticetus) vive nas bordas do sul do gelo do Ártico. Ela é completamente preta, exceto por seu queixo, que apresenta uma tonalidade de branco.
Os machos medem entre 14 e 17 metros e, as fêmeas podem chegar a 16 a 18 metros. É um animal grande, pesando entre 75 e 100 toneladas. Também pode ser chamada de baleia-franca ou baleia-polar, e atinge até 211 anos de idade.
O tubarão da Groenlândia (Somniosus microcephalus) habita as profundezas congeladas do Oceano Sul, do Pacífico e do Ártico. É o único tubarão com uma estrutura óssea macia e pode atingir até 7 metros e 1 tonelada.
É um grande predador e habita lugares raramente alcançados pelos humanos. Um tubarão da Groenlândia com idade estimada em 518 anos apareceu nas proximidades de Belize, no Caribe em 2023, o que faz dele o animal vertebrado que viveu mais tempo do planeta.
O quahog do oceano (Artica islandica) é o molusco mais longevo que existe. Foi descoberto por acidente, quando um grupo de biólogos decidiu estudar o 'Ming', considerado o molusco mais antigo do mundo.
Ele morreu aos 507 anos de idade devido ao manuseio desajeitado de um de seus observadores. Este molusco teria surgido cerca de 7 anos após a descoberta da América por Cristóvão Colombo e durante a dinastia Ming, no ano de 1492.
As esponjas-do-mar (Porífera) são animais primitivos - não são plantas! Podem ser encontradas em quase todos os oceanos do mundo, pois são particularmente resistentes e podem suportar temperaturas frias e profundidades de até 5.000 metros.
As esponjas-do-mar são provavelmente os animais que vivem mais tempo do mundo. Elas já existiam há 542 milhões de anos e algumas superaram 10.000 anos de vida. Estima-se que a mais antiga, da espécie Scolymastra joubini, tenha vivido 13.000 anos.
A água-viva Turritopsis não tem mais de 5 mm de comprimento, vive no Mar do Caribe e é provavelmente um dos animais mais incríveis do planeta Terra.
Esta água-viva é capaz de reverter o processo de envelhecimento, pois é geneticamente capaz de retornar à sua forma de pólipo (como se o humano voltasse a ser bebê) e por isso, é o animal de vida mais longa do mundo, sendo praticamente imortal.