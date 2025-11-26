Morre Gramma, a tartaruga “vovó” que chegou a 141 anos nos Estados Unidos

O tuatara é o réptil vivo mais antigo da Terra, com linhagem de mais de 200 milhões de anos, e habita ilhas próximas à Ilha Norte da Nova Zelândia. Ele cresce até cerca de 50 anos, alcança até 61 cm, pesa até 1 kg e possui a curiosidade de ter um “terceiro olho” rudimentar no topo da cabeça.