Estilo de Vida

Em busca do soro universal, homem vira cobaia para picadas de cobras

Um homem passou 18 anos injetando veneno de cobra em si mesmo numa tentativa de desenvolver um antídoto universal.

Por Flipar
Reprodução/X

Tim Friede, especialista em venenos, se deixou ser picado 856 vezes e chegou a quase morrer depois de ser mordido por duas cobras ao mesmo tempo.

Reprodução/Instagram

'Eu basicamente parei de respirar e [quase] morri. Não foi divertido. Eu tinha imunidade suficiente para uma picada, mas não para duas', contou à National Geographic.

Reprodução/Instagram

Friede já expôs seu corpo a venenos de algumas das cobras mais perigosas do mundo, como mambas-negras e najas, e registrou tudo em vídeos no YouTube.

Reprodução/Instagram

Seus anticorpos únicos chamaram a atenção do imunologista Jacob Glanville, da empresa Centivax.

Reprodução

Usando amostras do sangue de Friede, cientistas criaram um antídoto experimental que, em testes com camundongos, neutralizou o veneno de 19 espécies de cobras altamente letais.

Tim Vickers/Wikimedia commons

O resultado foi algo inÃ©dito, pois soros tradicionais sÃ£o especÃ­ficos para cada espÃ©cie e geralmente feitos a partir de anticorpos de cavalos ou ovelhas.

Barry Rogge/WikimÃ©dia Commons

Se aprovado, o soro derivado do sangue de Friede pode oferecer proteção mais ampla com menor risco de reações adversas.

Reprodução

A equipe de cientistas testou dois anticorpos retirados de Tim Friede em camundongos.

Reprodução/Instagram

O primeiro, chamado LNX-D09, protegeu contra o veneno de seis espécies de cobras e, quando combinado com o remédio varespladibe, funcionou contra mais três.

Divulgação Reptile Park

O segundo anticorpo, chamado SNX-B03, ofereceu proteção parcial contra todas as espécies testadas, incluindo algumas das mais mortais do mundo.

wikimedia commons Selbymay

O objetivo do imunologista Jacob Glanville e da empresa Centivax é criar um antiveneno universal — um único tratamento eficaz contra qualquer picada de cobra, em qualquer lugar do mundo.

Flickr - Matt

Até agora, os testes focaram nos elapídeos (família que inclui najas e mambas), mas a equipe planeja expandir para os viperídeos (como cascavéis).

Renato Augusto Martins wikimedia commons

Entre os próximos passos estão testes clínicos rigorosos em humanos e em cães picados por cobras na Austrália.

rabe/Pixabay

Se aprovado, esse soro poderá simplificar o tratamento de picadas, especialmente em regiões remotas onde identificar a espécie de cobra é mais difícil.

Matt from Melbourne, Australia / commons wikimedia

Considerando o nível de toxicidade do veneno, atualmente as três cobras mais venenosas do mundo são:

Wikimedia Commons/Petr Hamerník

Cobra-real (Sudeste Asiático e Índia): A Cobra-real tem um veneno capaz de causar necrose, visão turva, tontura e paralisia. A taxa de mortalidade pode chegar a 30%, mesmo com antídoto;

Wikimedia Commons/Rushenb

Mamba-negra (África Subsaariana): Altamente agressiva quando ameaçada, a Mamba-negra é capaz de morder várias vezes seguidas. Seu veneno pode causar paralisia progressiva, convulsões e falência respiratória. Sem tratamento, a morte por vir de 7 a 15 horas;

Panoramio/Hendrik van den Berg

Taipan-do-interior (AustrÃ¡lia): Uma Ãºnica picada pode conter veneno suficiente para matar atÃ© 100 homens adultos. Os efeitos incluem paralisia (em minutos), problemas de coagulaÃ§Ã£o sanguÃ­nea e hemorragia interna.

Flickr - Mike Prince

Veja Mais