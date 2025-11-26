Galeria

Tigela pode conter a referência mais antiga de Jesus Cristo

Uma tigela de cerâmica de cerca de 2 mil anos encontrada no antigo porto de Alexandria pode conter a mais antiga referência arqueológica a Jesus Cristo.

Autor Desonhecido / Dominio Publico

Conhecida como “Taça de Jesus”, ela traz a inscrição em grego “DIA CHRSTOU O GOISTAIS”, cuja tradução é alvo de intensos debates.

Divulgação/Jeremiah J. Johnston

Alguns estudiosos, como o especialista em Novo Testamento Jeremiah Johnston, traduzem a frase como 'Por Cristo, o mágico' ou 'O mágico por meio de Cristo'.

Reprodução

Eles argumentam que o artefato prova que a fama de Jesus como curador e exorcista se espalhou rapidamente após sua morte.

Manuel Rheinschmidt/Unsplash

Segundo Johnston, Jesus já tinha seu nome invocado em rituais espirituais logo após sua crucificação.

Freepik/kjpargeter

A peça teria sido usada em práticas de adivinhação comuns em Alexandria, cidade marcada pela convivência entre judaísmo, paganismo e cristianismo nascente.

Flick - Dennis G. Jarvis

Outros especialistas propõem que 'Chr?stou' pode se referir a uma pessoa comum chamada 'Chrestos' ou significar simplesmente 'bom/útil'.

floyd99/Pixabay

Outros sugerem que poderia estar ligada a pomadas de unção (as 'diachristos'), sem ter relação direta com o Cristo bíblico.

stempow/Pixabay

Apesar das incertezas, se confirmada como referência a Jesus, a peça seria um marco na arqueologia, sugerindo que sua fama se espalhou pelo Mediterrâneo já no século I.

Flickr - JUAN ANTONIO

Isso indicaria que Alexandria funcionava como um centro de intercâmbio religioso onde crenças judaicas, cristãs e pagãs coexistiam.

Pexels/Moaz Ahmed Elsadek

Fundada em 331 a.C. por Alexandre, o Grande, Alexandria é uma das cidades mais emblemáticas do Egito.

Reprodução/YouTube

Foi um dos centros culturais, científicos e comerciais mais importantes da Antiguidade.

Wikimedia Commons/ITookSomePhotos

Situada no litoral do Mar Mediterrâneo, tornou-se capital do Egito helenístico sob o governo dos Ptolomeus e abrigou a famosa Biblioteca de Alexandria, símbolo do conhecimento universal.

Wikimedia Commons/Cecioka

A cidade também foi lar do lendário Farol de Alexandria, considerado uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo, que guiou navegadores por séculos.

Domínio Público/Wikimedia Commons

Sua localização estratégica, no delta do Nilo, a transformou no elo de ligação entre três continentes: África, Ásia e Europa.

Wikimedia Commons/David Evers

Essa diversidade cultural fez de Alexandria um terreno fértil para o surgimento de correntes de pensamento que influenciaram o mundo mediterrâneo.

Tech Tuto/Unsplash

Hoje, Alexandria segue como a segunda maior cidade do Egito, preservando ruínas e memórias de seu passado grandioso, ao mesmo tempo em que é um polo econômico e portuário estratégico.

Reprodução/YouTube

