Países onde o português é língua oficial

Guiné-Bissau - Há 51 anos, no dia 24/9/1973, declarou sua independência de Portugal - condição que o governo do país europeu só reconheceu um ano depois. O processo foi liderado pelo político Amílcar Cabral, que também ajudou a libertar Cabo Verde.
O país, que tem como língua oficial o português, fica na Costa Oeste do norte da África. Seu maior destaque é o Arquipélago dos Bijagós, com 88 ilhas e ilhéus. Desde 1996, ele está na lista da Unesco como reserva da Biosfera, com paisagens incríveis e ótima infraestrutura para turismo.
Cabo Verde - Só conseguiu a independência, deixando de ser colonizado por Portugal, em 1975. Amílcar Cabral (1924-1973), que aparece no selo comemorativo, foi figura-chave na libertação, embora tenha morrido antes de ver o país livre.
Cabo Verde é um arquipélago formado por dez ilhas de origem vulcânica. A maior é a Ilha do Sol. Sua capital se chama Praia e tem tudo a ver, pois o país tem belas paisagens à beira-mar.
Moçambique - Conquistou a independência em 1975, após mais de 400 anos de dominação. A Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) foi a força de resistência que livrou a população do jugo português.
O país, cuja capital é Maputo, fica no sul da África, com longo litoral no Oceano Índico e praias conhecidas, como Tofo (foto), e parques marinhos. Há ilhas que preservam ruínas da era colonial, espécies marinhas e recifes de corais em belas paisagens.
São Tomé e Príncipe - Era um arquipélago desabitado até a chegada dos portugueses, em 1470. O rico solo vulcânico e a proximidade com a linha do equador propiciam o cultivo de açúcar, café e cacau. Ficou livre do jugo de Portugal em 1975.
Sua capital e cidade mais populosa é São Tomé. Além da paisagem natural, com belas praias, tem importantes conjuntos arquitetônicos e históricos, como a Fortaleza de São Sebastião (foto), de 1575.
Angola - Foi dominado por Portugal até 1970, quando conquistou a independência. O país tem o Memorial Agostinho Neto, nome do político fundamental na libertação e primeiro presidente do país.
A capital Luanda (foto) conta com belezas naturais. A vizinha, Mussulo, atrai visitantes pelas praias. O Parque Nacional de Cangadala e a Fenda de Tundavala são paraísos para ecoturistas.
Guiné Equatorial - Pertencia à Espanha até 1968, quando conseguiu sua libertação. É que, após a colonização portuguesa, as ilhas foram cedidas à Espanha em 1778. O país tem 3 idiomas oficiais: português, espanhol e francês.
A capital Malabo Ã© a cidade mais antiga. Outra atraÃ§Ã£o Ã© o Parque Nacional Monte AlÃ©n, criado em 1990,onde vivem espÃ©cies , como o sapo golias, o maior sapo do mundo.
Timor Leste - Tornou-se independente de Portugal em 1975. Depois, precisou de livrar de dominação da Indonésia, em 2002. Além de português, os habitantes falam tétum (e ainda existem cerca de 30 dialetos existem no país devido à diversidade étnica).
A economia depende da exportaÃ§Ã£o de cafÃ© e petrÃ³leo (na foto, o porto da capital, Dili). A principal atraÃ§Ã£o turÃstica Ã© a Ilha de Jaco, para a prÃ¡tica de esportes nÃ¡uticos. Destaque tambÃ©m para as praias.
Menção honrosa para Macau, que, embora não seja um país, é uma das regiões administrativas especiais da China desde 1999, quando a soberania foi transferida de Portugal. Macau havia sido colonizada por portugueses em1535.
Macau atrai turistas com uma farta oferta de cassinos e resorts de luxo, que movimentam a economia do país.