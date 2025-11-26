Celebridades e TV Rachel McAdams faz 46 anos e estrela novo filme de terror Rachel McAdams celebrou 47 anos em 17 de novembro de 2025 com muitos motivos para comemorar. O trailer de “Socorro!”, novo terror psicológico que protagoniza ao lado de Dylan O’Brien, foi divulgado pela 20th Century Studios. Dirigido por Sam Raimi, o filme tem estreia marcada para 12 de fevereiro de 2026. Por Flipar

Divulgação / 20th Century Studios