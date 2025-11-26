Rachel McAdams faz 46 anos e estrela novo filme de terror

A história acompanha Linda Liddle e Bradley Preston, dois rivais que sobrevivem a um acidente de avião, ficam isolados em uma ilha deserta e precisam cooperar para garantir a própria sobrevivência. Para isso, eles precisam enfrentar tensões antigas e, ao mesmo tempo, lidar com uma convivência marcada por conflitos.
O longa marcará o retorno de Rachel McAdams aos cinemas após três anos. Seu último trabalho foi “Crescendo Juntas”, lançado em 2023, já que a atriz vinha reduzindo há algum tempo a participação em novas produções.
Inclusive, em maio de 2025, Rachel colocou à venda a mansão que possuía em Los Angeles para se dedicar mais à família. Ela já havia deixado a cidade e manteve o imóvel, mas agora, com a rotina consolidada fora de Hollywood, decidiu vendê-lo.
Rachel é casada com o roteirista Jamie Linden desde 2016, e os dois têm dois filhos: um menino nascido em 2018 e uma menina nascida em 2020.
Em entrevista à Bustle, em 2023, ela afirmou que deixar Los Angeles foi essencial para se reconectar com uma rotina mais tranquila e familiar: “Adoro andar de bicicleta com meus filhos pelas ruas do bairro. Ter esse tipo de vida é muito valioso para mim agora”, disse.
A seguir, saiba mais sobre a atriz que se tornou um dos rostos mais marcantes do cinema nos anos 2000, período em que protagonizou filmes famosos.
Rachel Ann McAdams nasceu no dia 17 de novembro de 1978, em London, Ontário, no Canadá, filha de Lance McAdams e Sandra McAdams. Ela cresceu em uma família que incentivava atividades artísticas e esportivas, o que contribuiu para sua formação disciplinada e criativa.
Durante a juventude, Rachel participou de programas de teatro comunitário e estudou na York University, em Toronto, onde concluiu o bacharelado em Teatro em 2001, ano em que também estreou na série de TV ‘The Famous Jett Jackson’.
O primeiro filme de grande alcance que protagonizou foi “Garota Veneno” como Jessica Spencer em 2002, a garota mais popular e mesquinha da escola, que magicamente troca de corpo com um homem de 30 anos chamado Clive.
Mas a fama veio mesmo em 2004, quando interpretou Regina George em “Meninas Malvadas”, produção que se tornou um marco da cultura pop e ainda gera memes e referências nas redes sociais. Em todo 3 de outubro, a obra costuma ser lembrada por fãs e veículos de mídia, assim como a fala “Às quartas usamos rosa”.
Ainda em 2004, estrelou “Diário de uma Paixão” como Allie Hamilton, adaptação do livro de Nicholas Sparks. A trama apresenta o relacionamento de Allie e Noah durante um verão nos anos 1940 e os reencontros que definem o vínculo entre os dois . O romance de Rachel com Ryan Gosling, ganhou grande destaque na época.
Um ano depois, Rachel interpretou Claire Cleary em “Penetras Bons de Bico”, produção que acompanha dois amigos que passam a frequentar casamentos alheios. Claire se torna essencial para a história quando um deles se apaixona por ela. Seu parceiro de cena foi Owen Wilson, com quem voltaria a contracenar em “Meia-noite em Paris”, lançado em 2011.
Também em 2005, Rachel atuou ao lado de Diane Keaton e Sarah Jessica Parker em “Tudo em Família”, como Amy Stone, a filha caçula de uma família que se reúne para o feriado.
Em 2009, Rachel protagonizou “A Mulher do Viajante no Tempo” como Clare Abshire, personagem cuja vida se conecta à de Henry, um homem que viaja no tempo de forma involuntária. A trama explora os desafios do casal diante da instabilidade provocada pelas ausências repentinas de Henry, em adaptação da obra de Audrey Niffenegger.
Em 2015, Rachel interpretou a jornalista Sacha Pfeiffer em “Spotlight: Segredos Revelados”, filme que mostra a investigação realizada pelo jornal Boston Globe sobre um caso relevante envolvendo a igreja católica. Sua atuação lhe rendeu indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante.
Ao longo da carreira, Rachel participou de diversas produções de destaque no cinema e na televisão. Entre elas estão a série “True Detective” e os filmes “Sherlock Holmes”, “Para Sempre”, “Questão de Tempo”, “Doutor Estranho”, “Nocaute”, “Desobediência”, “A Noite do Jogo” e “Uma Manhã Gloriosa”.
Curiosamente, Rachel esteve em quatro produções com temática de viagem no tempo: “A Mulher do Viajante no Tempo”, “Questão de Tempo”, “Meia-noite em Paris” e “Doutor Estranho”.