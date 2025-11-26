Entretenimento Cole Porter: o autor da canção que Chico Buarque define como “a mais bela do mundo” Certa vez, em depoimento ao jornal “O Globo”, Silvia Buarque contou que o compositor Chico Buarque, seu pai, disse certa vez que “Ev’ry time we say goodbye”, de Cole Porter, talvez “seja a música mais linda do mundo”. Por Flipar

Reprodução Sheet Music Plus