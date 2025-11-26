Galeria

Curiosidade: Banana azul tem textura e sabor inesperados

Em algumas regiões tropicais do mundo é possível encontrar uma banana de cor diferente da que estamos habituados (verdes ou amarelas). Trata-se de uma variedade azul que é um híbrido da banana Musa balbisiana e da Musa acuminata. E mais: ela tem sabor que remete à baunilha e textura parecida com a de sorvete.

Conhecida como banana azul de Blue Java, essa fruta exótica pode ser encontrada em países do sudeste da Ásia, na América Central, além dos estados americanos do Havaí e da Flórida (onde é conhecida como banana-sorvete). Ela é mais carnuda que as outras variedades, mas possui uma consistência cremosa que lembra a do sorvete. Além disso, é possível sentir um leve sabor de baunilha e, quando madura, pode ser ingerida com colher.

Na verdade, a leve coloração azul-prateada só aparece quando a banana ainda não está madura, em razão da fruta ter um revestimento natural de cera, material que impede a absorção integral da luz solar pela clorofila da casca. Em geral, essa variedade tem entre 18 e 23 centímetros de comprimento e adquire o tom amarelo característico das bananas quando amadurece.

Em agosto de 2024, outra variedade de banana foi notícia por um estudo científico. Pesquisadores podem ter encontrado uma forma de evitar a extinção da banana Cavendish, a mais consumida no mundo. No Brasil, essa espécie é conhecida como banana nanica ou banana d'água.

De acordo com uma pesquisa publicada na revista 'Nature Microbiology', um fungo chamado de mal-do-Panamá está ameaçando a produção global de bananas, assim como aconteceu com a banana Gros Michel no passado.

Nos anos 1950, a Gros Michel foi dizimada por uma doença causada pelo fungo Fusarium oxysporum raça 1, que impede o transporte de água e nutrientes na planta.

A Cavendish, desenvolvida para resistir àquela primeira praga, agora enfrenta uma variação do mesmo fungo: o Fusarium oxysporum (TR4).

A equipe de pesquisadores descobriu que o TR4 que ataca a Cavendish possui características genéticas distintas, liberando um gás que enfraquece as defesas da planta e facilita a infecção.

Essa descoberta é crucial, pois abre caminho para o desenvolvimento de novas estratégias para combater o fungo e proteger a produção de bananas.

Segundo a pesquisadora Li-Jun Ma, da Universidade de Massachusetts Amherst, é importante cultivar diferentes tipos de banana para 'reduzir a pressão das doenças sobre um único cultivo'.

'Agricultores e pesquisadores podem controlar o mal-do-Panamá identificando ou desenvolvendo tipos de banana tolerantes ou resistentes ao TR4', explicou ela.

Enquanto em países tropicais como o Brasil existe uma grande variedade de bananas, em muitas outras regiões a Cavendish domina o mercado.

No Brasil, banana-ouro, banana-prata, banana-da-terra e banana-maçã são alguns exemplos de espécies populares de bananas.

Até mesmo os próprios consumidores podem ajudar a conter o problema. 'Na próxima vez que for comprar bananas, experimente alguns tipos diferentes que possam estar disponíveis no comércio local', aconselhou a pesquisadora.

A banana é uma fruta nativa do sudeste da Ásia, especificamente na região onde estão Malásia, Indonésia e Filipinas.

Evidências arqueológicas sugerem que a banana já era cultivada há milhares de anos nessas regiões.

Graças às rotas comerciais, a banana se espalhou por todo o mundo, chegando às Américas com os colonizadores portugueses.

A banana é uma excelente fonte de nutrientes essenciais para a saúde pois ela é rica em potássio, vitaminas C e B6, fibras e carboidratos.

Atualmente, a Índia e a China são os maiores produtores de bananas, com o Brasil também incluído entre os maiores.

Versátil, a banana pode ser consumida de diversas formas: in natura, em receitas doces e salgadas, em sucos, vitaminas e até mesmo em pratos principais.

As bananas se desenvolvem sem a necessidade de fertilização, um fenômeno conhecido como partenocarpia. Por isso, as bananas que comemos não têm sementes.

Além de ser uma fonte rica em nutrientes, a banana fornece energia rápida para o corpo, sendo ideal para consumir antes de atividades físicas, por exemplo.

