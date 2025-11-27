Galeria Em meio à crise habitacional, edifício com 4.800 moradores pega fogo em Hong Kong Um incêndio de grandes proporções atingiu um complexo residencial de oito edifícios em Tai Po, no norte de Hong Kong, deixando ao menos 44 mortos e 279 desaparecidos, conforme números apurados em 27/11. As autoridades classificam o episódio como o mais mortal na região desde a 2ª Guerra Mundial. Por Flipar

