Estilo de Vida Critério baseado na Ciência aponta as modelos mais belas do mundo A beleza pode até ser subjetiva, mas um estudo conduzido pelo cirurgião plástico britânico Julian De Silva tenta provar que há também um certo grau de ciência envolvido. Com base na clássica proporção áurea, ele criou um ranking das modelos mais belas do mundo. Por Flipar

Reprodução do instagram @gisele