Mônica Carvalho conquista prêmio de Melhor Atriz em Mônaco

A artista brasileira foi reconhecida por sua performance em “Estranhos na Noite”, filme dirigido por Walther Neto e produzido pela WN Filmes. Além de protagonizar uma das histórias, ela também assina o roteiro e participa da coprodução.
No filme, Mônica vive uma mulher que tenta reconstruir a própria vida enquanto atravessa os dilemas e contradições de uma noite na cidade de São Paulo.
“Estou muito emocionada com esse reconhecimento em Mônaco. Ainda estou assimilando tudo. Representar o Brasil e perceber nosso cinema sendo valorizado dessa forma é algo que não consigo descrever”, declarou a atriz após a premiação.
Em 1990, assinou contrato com a Ford Models, uma das principais agências do mundo, e passou a viver em Nova York, desfilando para diversas marcas e ampliando sua visibilidade no mercado fashion.
A televisão entrou em sua vida em 1993, quando protagonizou a abertura da segunda versão da novela “Mulheres de Areia”.
No mesmo período, participou de “Confissões de Adolescente”, na TV Cultura. Em 1994 ingressou na Oficina de Atores da Globo e, pouco depois, fez uma aparição especial na novela “Quatro por Quatro”, interpretando a namorada do jogador Renato Gaúcho.
Esse foi o início de uma participação contínua em produções da emissora. Ela esteve nos elencos de novelas como “História de Amor”, 'A Indomado' e “Chocolate com Pimenta”.
Ela também fez dois papéis diferentes em “Malhação”, atuou em um episódio de “A Vida Como Ela É…”, exibido no Fantástico, e também participou do “Você Decide”.
Em 2001, destacou-se ao viver Maria do Socorro, a Socorrinho, na novela “Porto dos Milagres”.
No teatro, participou de diversas montagens e, fora da Globo, deu sequência à carreira em outras emissoras. Esteve nas novelas “Cidadão Brasileiro” e “Caminhos do Coração”, ambas da Record, e interpretou a vilã Nara Paranhos de Vasconcelos na novela “Uma Rosa com Amor”, do SBT.
Seu retorno à Record ocorreu em 2019, quando integrou o elenco de “Jezabel”, dando vida à vilã Thanit, uma mulher ambiciosa e íntima da protagonista.
Mônica tem duas filhas: Yaclara, fruto de relacionamento com Armindo Júnior, e Valentina, do atual casamento com Alaor Paris.
Em 2024, ela trabalhou no filme 'Licença para Enlouquecer', ao lado de Michele Muniz e Danielle Winits. Ela também foi uma das roteiristas do longa-metragem.
Ela também possui forte ligação com o Carnaval carioca. Mônica desfila na Marquês de Sapucaí desde 1991 e já ocupou posições variadas - de passista a destaque - incluindo o raro momento de cruzar a avenida com o uniforme da diretoria.
Ao longo de décadas de carreira, Mônica Carvalho construiu um percurso multifacetado, transitando entre moda, televisão, teatro, carnaval e produção artística.