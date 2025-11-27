Galeria

Frutas que ajudam a prevenir doenças do fígado

O fígado, órgão vital para o metabolismo e eliminação de toxinas, pode sofrer com o acúmulo de gordura, condição conhecida como esteatose hepática.

Sua detecção costuma ser tardia, pois os sintomas iniciais são sutis ou até imperceptíveis. Por isso é preciso ficar atento e fazer exames preventivos.

Doenças do fígado podem causar complicações graves como cirrose, falência hepática, hipertensão portal, ascite e câncer.

Além disso, manifestações externas como icterícia (amarelamento da pele e olhos), urina escurecida, inchaço abdominal e dor no lado direito do abdome são sinais de alerta.

Existem frutas que ajudam a proteger o fígado e prevenir o acúmulo de gordura no órgão. Veja quais são e como podem beneficiar a saúde.

Maçã - É rica em fibras e antioxidantes, que auxiliam no processo de purificação do fígado.

Além disso, contém pectina — uma fibra solúvel que contribui para reduzir o colesterol e melhorar a digestão, ajudando a diminuir o acúmulo gorduroso no órgão.

Pera - Semelhante à maçã, a pera também oferece fibras que favorecem a digestão e eliminam substâncias nocivas ao organismo.

Seu consumo frequente pode colaborar para reduzir a gordura no fígado, aliviando a sobrecarga hepática provocada pelo estilo de vida e alimentação.

Uva - Principalmente com casca e semente, possui antioxidantes que ajudam a proteger as células hepáticas contra danos oxidativos.

Esses compostos contribuem para o controle do colesterol e podem auxiliar na função metabólica do fígado, retardando ou evitando o avanço da esteatose.

Limão - Frutas cítricas como o limão estimulam a produção de enzimas digestivas que ajudam a eliminar toxinas do organismo.

O limão também oferece vitamina C, que atua como antioxidante, protegendo contra o estresse oxidativo e fortalecendo o sistema imune hepático.

Laranja - Assim como outras cítricas, a laranja possui alto teor de vitamina C e outros fitonutrientes que ajudam na desintoxicação natural do fígado.

Sua ingestão favorece o funcionamento das enzimas responsáveis pela digestão e eliminação de resíduos metabólicos, o que reduz a sobrecarga do fígado.

É essencial consumir as frutas inteiras em vez de sucos, pois o processo de extração geralmente remove fibras importantes, o que pode resultar em picos rápidos de frutose no sangue.

O excesso de frutose natural, mesmo presente nas frutas, pode se transformar em gordura no fígado se consumido em demasia, favorecendo a esteatose hepática.

A prática regular de atividade física ajuda a reduzir o peso corporal e a gordura visceral, fatores fortemente associados ao acúmulo de gordura no fígado.

Evitar hábitos como consumo excessivo de álcool, alimentos altamente processados, gorduras saturadas e refrigerantes é fundamental para prevenir lesões hepáticas.

Manter hidratação adequada auxilia no metabolismo hepático e na eliminação de toxinas pelo organismo.

Sono de qualidade também é importante, já que o descanso excessivamente curto ou interrompido está associado a alterações metabólicas que podem sobrecarregar o fígado.

Controlar o peso corporal, especialmente evitando o ganho de gordura abdominal, é uma medida preventiva decisiva contra a esteatose hepática.

Fazer exames regulares de função hepática, sob orientação médica, permite detectar alterações nos níveis de enzimas como ALT, AST, GGT, e agir precocemente.

