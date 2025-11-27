Ônibus escolar para cachorros viraliza e encanta internautas nas redes

As imagens mostram a turminha animada sendo levada até a creche canina de André Bressan, que fica em Içara, Santa Catarina.
Um detalhe que chamou a atenção: os pets — de todos os tamanhos e raças — estão devidamente acomodados com seus cintos de segurança.
Alguns cães aparecem comportados olhando pela janela, já outros estão vibrando de alegria, pulando e abanando o rabo.
Nos comentários, o público simplesmente se amou a cena e não faltaram elogios e risadas: “É, meus aumigos, segunda-feira não é fácil para ninguém”, escreveu um.
O mercado pet brasileiro passou por uma grande evolução após a pandemia, marcada pelo aumento no número de animais nos lares e pela mudança no comportamento dos tutores.
Entre 2019 e 2024, o país chegou a cerca de 149 milhões de pets, um crescimento de 20%, impulsionado sobretudo pelo interior e áreas rurais.
Com isso, surgiram novos nichos, a popularização de espécies além de cães e gatos e uma procura maior por produtos e serviços premium.
No pós-pandemia, os tutores passaram a investir mais em saúde, bem-estar e sustentabilidade, priorizando alimentação de qualidade, cuidados preventivos e serviços personalizados.
Esse novo perfil também estimulou o avanço dos planos de saúde pet, que se expandiram fortemente nesse mesmo período.
O comércio eletrônico cresceu 28% no setor, levando pet shops a adotar tecnologia, programas de assinatura e entregas rápidas.
Como resultado, o mercado pet se tornou mais profissionalizado e inovador, fortalecendo o vínculo entre famílias e seus animais e ampliando as oportunidades de negócio no país.
Atualmente, o setor pet brasileiro é o terceiro maior do mundo e tem até inteligência artificial chegando nesse mercado!
Tendo movimentando R$ 60 bilhões só em 2023, o país vê crescer principalmente o segmento de serviços para pets.
A onda “Pet Tech” inclui aplicativos, câmeras interativas, coleiras com sensores e ferramentas de IA que personalizam nutrição e adestramento.
Clínicas adotam prontuários eletrônicos, telemedicina e sistemas integrados que reduzem erros e facilitam diagnósticos — que já aumentam em 32% com o uso de tecnologias digitais.
Apesar dos desafios, como falta de qualificação e limitações de conectividade, o setor entra de vez na era digital, combinando inovação, dados e conveniência para melhorar a vida dos pets e de seus tutores.