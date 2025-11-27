Galeria Liniker faz história no Grammy; conheça a sua trajetória Com sua voz marcante e uma trajetória que ecoa resistência e identidade, Liniker transformou o Grammy Latino 2025 em palco para a celebração da diversidade brasileira. Afinal, das sete indicações que teve, a artista levou três gramofones para casa. Por Flipar

Reprodução do Instagram @linikeroficial