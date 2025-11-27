Cachorros gigantes causam espanto e viralizam na web

Mal, um Malamute-do-alaska de cinco anos, pesa quase 82 quilos, mais do que muitos pôneis pequenos.
Sua tutora, Amy Sharp, de 27 anos, contou à BBC que nunca imaginou que o filhote cresceria tanto.
Os passeios com o animal começaram a atrair olhares de curiosos na cidade. “Sempre me perguntam quem está passeando com quem', brincou Sharp.
'Quando passamos pelos carros, vemos as pessoas virando a cabeça e perguntando: 'O que eu acabei de ver?'”, contou ela.
Os Malamutes-do-alaska são conhecidos por sua resistência e foram criados para puxar trenós no frio extremo do Alasca.
Normalmente, eles pesam entre 34 e 39 quilos, o que torna o tamanho de Mal uma raridade.
Por conta do tamanho, cuidar da raça exige esforço: escovar, dar banho e até encontrar um tosador são tarefas complicadas.
Amy chegou a pedir ajuda nas redes sociais para encontrar alguém disposto a tosar Mal, e sua postagem viralizou.
Apesar das dificuldades, a tutora garante que o cÃ£o Ã© dÃ³cil e faz parte da famÃlia: 'Ele Ã© um gigante gentil. Claro, vocÃª tem que pesquisar antes de adotar um cachorro assim. Ele nÃ£o Ã© para todos.'
Recentemente, um outro caso envolvendo um cachorro gigante ganhou destaque na internet, dessa vez no Brasil!
A amizade improvável entre um cão de 80 kg da raça American Bully e um filhote de pato encantou usuários nas redes sociais.
Joker, como é chamado o cachorro, “adotou” o pequeno pato em uma chácara em Sorocaba, São Paulo.
As imagens, publicadas por sua tutora Taiane Marcello, já somam quase 30 milhões de visualizações.
Segundo Taiane, a amizade começou quando o patinho nasceu. Joker acompanhou todo o processo e logo os dois passaram a dormir juntos.
“Quando eu fui ver a chocadeira e ajudar o patinho a sair da casca do ovo, o Joker ficou ali do lado, olhando todo aquele procedimento que eu estava fazendo', contou.
'Ele é super amoroso e cuidadoso e demonstra isso para a gente, para as pessoas que estão por perto e, claro, para os outros bichos aqui da fazenda', explicou ela.
Apesar do tamanho e da aparência imponente, Joker é dócil e adora carinho. Em passeios, ele chama atenção e até forma rodas de curiosos ao redor.
“Em todo lugar que vou, o Joker vira um evento. As pessoas ficam em volta dele, as crianças passam a mão e ele não está nem aí, continua sentado, apenas curtindo o momento', descreveu a tutora.
Nas redes sociais, ela usa os vídeos para mostrar o lado carinhoso do animal e combater o preconceito contra a raça, muitas vezes associada à agressividade.
“Os comentários são tão absurdos que já chegaram a escrever que não veem a hora de eu fazer um vídeo chorando por causa da morte da minha filha, ocasionada pelo meu cachorro', contou.
Por causa do tamanho, cuidar de Joker exige esforço extra. Taiane contou que aprendeu sozinha a dar banho no cão, já que pet shops recusam o atendimento.
'[...] Ninguém aceita atender ele. O tamanho assusta e eles têm medo de a maca não suportar o peso', relatou.
O American Bully é uma raça relativamente nova, originada nos Estados Unidos nos anos 1990.
Seu surgimento se deu a partir de cruzamentos entre o American Pit Bull Terrier e o American Staffordshire Terrier, com o objetivo de criar um cão forte, mas de temperamento dócil.
Apesar da aparência musculosa e imponente, o American Bully é conhecido por ser amigável, leal e afetuoso, especialmente com crianças e outros animais.