Animais Toxina de escorpião da Amazônia pode ajudar no combate ao câncer de mama Pesquisadores brasileiros descobriram que o veneno do escorpião Brotheas amazonicus, espécie comum da região amazônica, pode se tornar um poderoso aliado no tratamento do câncer de mama. Por Flipar

Pedro Ferreira Bisneto/iNaturalist