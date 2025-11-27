Estilo de Vida

Simples de fazer, grão-de-bico é nutritivo e acompanha diversas refeições

O homus é um dos pratos mais conhecidos feitos com grão-de-bico. De origem do Sudeste Asiático, essa pasta cremosa é preparada com grão-de-bico cozido, tahine (pasta de gergelim), suco de limão, alho e azeite de oliva.

Por Flipar
Benoît Prieur - wikimedia commons

Seu consumo pode ser feito com pães, vegetais crus ou como acompanhamento para inúmeros pratos. A versatilidade do homus permite que ele seja temperado de diversas formas, incluindo especiarias como cominho, pimenta-do-reino e páprica defumada.

Amanthi ganapathi wikimedia commons

No Líbano, ele é frequentemente servido com azeite extra virgem e pinhões, adicionando um toque crocante. Além disso, há variações regionais, como o homus com beterraba, que adquire uma coloração chamativa e um sabor adocicado, ou com abacate, trazendo uma textura ainda mais cremosa.

Anagoria wikimedia commons

Essa pasta também pode ser usada como base para molhos ou recheios de sanduíches, ampliando ainda mais suas possibilidades na culinária.

Imagem gerada por i.a

O grão-de-bico não é apenas delicioso, mas também traz uma série de benefícios para a saúde. Vamos conhecer alguns deles a partir de agora.

wikimedia commons

Regula o colesterol: graças às fibras solúveis presentes no grão-de-bico, ele ajuda a reduzir a absorção de gorduras no intestino, contribuindo para o equilíbrio dos níveis de colesterol no sangue.

Imagem gerada por i.a

Fortalece o sistema imunológico: contém zinco e vitamina E, nutrientes essenciais para o funcionamento do sistema imunológico. Esses antioxidantes protegem as células contra danos oxidativos, auxiliando em cicatrizações e infecções.

BotBln wikimedia commons

O consumo regular de grão-de-bico pode contribuir para uma resposta imunológica mais eficiente, reduzindo o risco de doenças como resfriados e gripes.

Roger Culos wikimedia commons

Ajuda no ganho de massa muscular: rico em proteínas, o grão-de-bico é uma excelente fonte de aminoácidos essenciais quando combinado com cereais como arroz, pão e macarrão.

Sanjay Acharya wikimedia commons

Essa combinação melhora a qualidade proteica da dieta, favorecendo a síntese muscular e a recuperação pós-treino. Além disso, ele fornece energia sustentável para atividades físicas, ajudando na performance atlética.

Imagem de eladoadam por Pixabay

Agora, vamos conhecer outros pratos que podem ser feitos com o legume. O Caldo com grão-de-bico é uma opção nutritiva, preparada com legumes como cenoura, cebola e alho, além de temperos aromáticos como louro e tomilho. Pode ser enriquecido com pedaços de carne ou frango.

Imagem gerada por i.a

Além do famoso homus, o grão-de-bico pode ser transformado em pastas, combinando ingredientes como azeitonas, ervas frescas e especiarias para criar molhos e patês diversificados.

Rakoon wikimedia commons

Chana masala é um prato indiano que utiliza grão-de-bico cozido em um molho rico em especiarias, como gengibre, alho, cominho e coentro. O resultado é um prato picante e aromático, geralmente servido com arroz ou pães.

Imagem de marekonline por Pixabay

A salada de grão-de-bico é uma opção leve e nutritiva, combinando o grão-de-bico com vegetais frescos, azeite e limão. Fácil e simples de fazer!

Imagem de Gert Olesen por Pixabay

Prato extremamente presente na culinária árabe e mediterrânea, o cuscuz ganha mais sabor e nutrientes com a adição de grão-de-bico.

Imagem de pixel1 por Pixabay

Seja em forma de homus, saladas, pratos quentes ou até mesmo sobremesas, o grão-de-bico continua conquistando espaço na culinária global. Incorporá-lo à dieta é uma excelente escolha para melhorar a saúde e diversificar o cardápio com sabores ricos e nutritivos.

Imagem de Engin Akyurt por Pixabay

