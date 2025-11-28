Juliana Paes recusa novela da Globo. Descubra o motivo

Em 2017 atuou na novela “A Força do Querer” como Bibi Perigosa. No início da trama, Bibi é uma estudante de Direito e noiva de um advogado, mas rompe o noivado ao se apaixonar por Rubinho, um garçom que posteriormente se revela traficante. O casal enfrenta dificuldades financeiras e, mesmo após a entrada de Rubinho no crime, Bibi o apoia cegamente.