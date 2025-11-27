Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (27/11), cinco loterias: os concursos 2944 da Mega-Sena; o 3548 da Lotofácil; o 6888 da Quina; o 2324 da Timemania e o 1145 do Dia de Sorte
Mega-Sena: R$ 3 milhões / Quina: R$ 9 milhões / Lotofácil: R$ 5 milhões / Dia de Sorte: R$ 380 mil / Timemania: R$ 53 milhões
08 - 15 - 23 - 39 - 40 - 59
05 - 29 - 37 - 52 - 69
05 - 18 - 42 - 50 - 65 - 67 - 76. O time do coração é o 48 (Juazeirense/BA)
04 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25
04 - 09 - 12 - 14 - 16 - 22 - 27. O mês da sorte é 09 (setembro)