Galeria Segurança feminina: nova lei no RJ permite comercialização e uso de spray de defesa pessoal O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, sancionou uma nova lei que autoriza a comercialização e uso de sprays de extrato vegetal, como os de pimenta ou gengibre, com a finalidade de autodefesa feminina. Por Flipar

Reprodução de vídeo BandNews