Buraco no formato de ‘borboleta’ no Sol pode provocar tempestade geomagnética na Terra

O fenômeno, observado entre os dias 8 e 11 de setembro de 2025, se chama buraco coronal, região onde os campos magnéticos se abrem permitindo que o vento solar escape. Isso pode causar tempestade geomagnética na Terra.
As tempestades geomagnéticas podem afetar satélites, sistemas de comunicação e redes elétricas, provocando apagões. Mas, neste caso específico, ao evento é considerado fraco a moderado.
Recentemente, o fotógrafo norte-americano Andrew McCarthy também capturou uma imagem extraordinária. A Estação Espacial Internacional cruzava o Sol no exato momento em que ocorria uma erupção solar.
O registro foi feito no dia 15 de junho no Deserto de Sonora, nos Estados Unidos, local conhecido pelas boas condições para a observação espacial.
McCarthy planejava fotografar apenas a passagem da ISS, que por si só já era considerada um desafio técnico.
No entanto, ele teve a sorte de capturar também uma explosão solar ao fundo, criando uma foto única.
â??Felizmente, nÃ£o sÃ³ consegui a foto, como a explosÃ£o solar perfeitamente sincronizada tornou este um registro de 1 em um milhÃ£o que eu nunca conseguiria planejar devido Ã natureza fugaz dessas explosÃµesâ?, escreveu ele no Instagram.
Apesar da intensidade da erupção, a ISS não correu perigo, pois orbita a cerca de 400 km da Terra, longe do alcance direto desses fenômenos.
McCarthy, que é especialista em astrofotografia, usou múltiplos telescópios e técnicas avançadas para obter a foto, que chamou de “Sonhos de Kardashev”.
O nome é em referência ao astrônomo russo que criou uma escala para medir o progresso tecnológico das civilizações.
Para resistir ao calor do deserto, o fotógrafo chegou a ter que resfriar diversos telescópios com bolsas de gelo.
Apesar de sua importância para a Terra, o Sol é uma estrela de tamanho e brilho médios, classificada como uma anã amarela do tipo espectral G2V. Veja outras curiosidades!
Composição: Assim como a maioria das estrelas, o Sol é composto principalmente de hidrogênio (aproximadamente 74%) e hélio (cerca de 24%), com traços de outros elementos como oxigênio, carbono e ferro.
'Pequeno gigante': Embora seja tenha o equivalente a 109 vezes o diâmetro da Terra, o Sol é menor do que muitas estrelas. A UY Scuti, por exemplo, é cerca de 1.700 vezes maior que o Sol.
Vida Ãºtil: Estrelas como o Sol vivem por cerca de 9 a 10 bilhÃµes de anos.
Transformação: Em aproximadamente 5 bilhões de anos, o Sol se transformará em uma gigante vermelha. Nesse processo, ele se expandirá enormemente, engolindo Mercúrio, Vênus e possivelmente a Terra.
Distância da Terra: O Sol está a uma distância média de cerca de 150 milhões de quilômetros da Terra — essa distância varia ligeiramente ao longo do ano.
Velocidade da luz: A luz do Sol viaja a 300 mil km/s, levando cerca de 8 minutos e 18 segundos para chegar à Terra.
Superfície e Núcleo: A temperatura na superfície do Sol é de cerca de 5.500 °C. No seu núcleo, onde ocorrem as reações de fusão nuclear, a temperatura pode atingir incríveis 15 milhões de graus Celsius!
Não é amarelo: Embora frequentemente seja desenhado amarelo, a cor real do Sol é branca. Ele parece amarelo devido à forma como a luz solar é dispersa pela atmosfera terrestre.
Além de luz visível, o Sol emite radiação em várias faixas do espectro eletromagnético, como raios ultravioleta e infravermelho, essenciais para a vida na Terra, mas também potencialmente prejudiciais.
Por fim, vale lembrar que o Sol é apenas uma das bilhões de estrelas da Via Láctea, e existem outras bilhões de outras galáxias no universo ainda não descobertas ou nem sequer exploradas.