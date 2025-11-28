Resort que funciona em vagões de trem vira atração turística

Chamado de InterContinental Khao Yai, o hotel foi projetado pelo renomado arquiteto norte-americano Bill Bensley.
O resort, que fica a cerca de 2,5 horas de carro de Bangkok, conta com vários vagões que foram reaproveitados e distribuídos em mais de 65 suítes e vilas charmosas.
O design do hotel teve inspiração no passado ferroviário da Tailândia e na história da região como ponto de partida para o nordeste do país durante o reinado do Rei Rama V (1868-1910).
Toda a arquitetura e design do lugar fazem com que os hóspedes façam uma 'viagem ao passado', desde o momento em que entram pela recepção.
O espaço foi todo construído em um prédio separado que lembra uma estação de trem antiga da Tailândia, cheia de malas, bancos de madeira, peças antigas de trem, desenhos e fotografias históricas.
O arquiteto Bill Bensley afirmou que 'seu amor ao longo da vida por viagens de trem' acabou impactando o design do hotel.
Por ter viajado muito, o americano conheceu muitos dos principais trens luxuosos em diferentes partes do mundo e chegou a passar um verão guiando grupos de idosos em viagens de trem ao longo da costa do Canadá.
A ideia do projeto na Tailândia surgiu quando ele viu um depósito de trens desativados no país com vários vagões enferrujados. A partir dali, ele sentiu que precisava fazer algo a respeito.
â??Eu estava olhando para todos esses vagÃµes enferrujados e pensei comigo mesmo, â??Meu Deus, eles estÃ£o lÃ¡ apodrecendoâ?Š realmente, deverÃamos estar fazendo algo com isso'. Seis meses depois, estÃ¡vamos comprando o mÃ¡ximo que podÃamosâ?, contou.
Um dos maiores desafios, segundo ele, foi mover os trens antigos, pesados e deteriorados para o terreno montanhoso onde queria construir o resort: â??Contratamos um guindaste enorme que deve subir cerca de 70 metros no ar. EntÃ£o 'voamos' os vagÃµes e os colocamos na encosta. Foi um dia e tantoâ?Š Foi um guindaste muito caro, mas conseguimos fazer tudo em um diaâ?.
Além de contar com suítes de luxo, os vagões também têm com um clube para crianças, um spa e três restaurantes.
Outro bar temático de jazz, o Papillon, serve drinks diferenciados e tem música ao vivo nos fins de semana.
Já o Tea Carriage, que fica localizado em outra parte do resort, conta com uma decoração exuberante, onde os hóspedes podem desfrutar de uma variedade de bebidas, como cafés gelados e um chá da tarde encantador.
Não menos importante, o café da manhã é servido na Cozinha de Somying, um restaurante com cabines semelhantes aos tradicionais vagões de jantar e decoração interna toda em azul e branco.
E o resort vai além dos vagões transformados em suítes. Mesmo os quartos 'normais' foram projetados para se parecerem com trens clássicos e cada um conta com painéis cênicos únicos.
O espaço do resort ocupa uma área de 19 hectares, com mais de 30.000 árvores e uma série de lagos. O maior deles, chamado de 'Lago dos Cisnes', abriga vários cisnes pretos e brancos.
Os hóspedes também podem pegar bicicletas gratuitas na trilha ao redor do lago e procurar um lugar para sentar e observar os animais.
Os turistas que se hospedam no InterContinental Khao Yai também podem explorar o Parque Nacional Khao Yai, que costuma ser comparado aos grandes campos da Itália, por conta dos seus cafés, restaurantes e vinícolas.
Além disso, bem próximo dali, há o Movenpick, um outro resort de marca internacional que se destaca por seu hotel com aparência de castelo e pelo seu campo de golfe com 18 buracos!
No entanto, Khao Yai continua sendo o destino mais amado por aqueles que apreciam a natureza. Exemplo é o Complexo Florestal de Dong Phayayen-Khao Yai, listado pela UNESCO. Com mais de 2.000 km² de floresta e pastagens, é o parque nacional mais antigo da Tailândia.
O parque abriga uma variedade de animais, como elefantes, ursos, gibões e até tigres -- embora sejam raros de se avistar. É possível agendar passeios noturnos para observar a vida selvagem.
O arquiteto contou que no futuro pretende organizar viagens de trem de fim de semana, onde os hóspedes vestidos a caráter poderão participar de um jogo de 'Assassinato no Expresso Oriente', no qual poderão até desvendar um assassinato encenado.