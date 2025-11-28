Resort que funciona em vagões de trem vira atração turística

Um dos maiores desafios, segundo ele, foi mover os trens antigos, pesados e deteriorados para o terreno montanhoso onde queria construir o resort: â??Contratamos um guindaste enorme que deve subir cerca de 70 metros no ar. EntÃ£o 'voamos' os vagÃµes e os colocamos na encosta. Foi um dia e tantoâ?Š Foi um guindaste muito caro, mas conseguimos fazer tudo em um diaâ?.