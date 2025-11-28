Celebridades e TV Entenda a Cientologia, religião controversa que afasta as mulheres de Tom Cruise; mais uma foi embora Segundo informaÃ§Ãµes do site Radar Online, o suposto romance entre Tom Cruise e Ana de Armas teria chegado ao fim por causa da Cientologia, religiÃ£o da qual o ator Ã© adepto. Por Flipar

Montagem/Wikimedia Commons/Reproduc?a?o