Mergulhadores encontram possível ‘boia-espiã’ russa na costa do País de Gales

Durante uma limpeza rotineira, um grupo de mergulhadores encontrou um objeto que parece ser um dispositivo de espionagem russo, chamado boia sonar ou sonobuoy, na costa do Reino Unido, mais precisamente no País de Gales.

Por Flipar
Reprodução do X @HeraldWales

O fato ocorreu no fundo do mar próximo à ilha de Skomer, na costa galesa. Assim, o objeto estava coberto por organismos marinhos e parece ser compatível com este tipo de equipamento, que era usado por forças militares estrangeiras para rastrear movimentos de submarinos.

Reprodução do X @HeraldWales

De acordo com o jornal 'The Sun', uma fonte da Marinha afirmou que o dispositivo pode estar no local 'há décadas', entretanto ainda não foi comprovado a quem pertencia.

Divulgação

Segundo o jornal galês 'Herald', o grupo de mergulhadores entregou o objeto às autoridades competentes para avaliação.

Reprodução do Youtube

'No início, os caras pensaram que poderia ser uma bateria antiga de boia luminosa. Com esse navio-espião russo que tem rondado por aí, faz você desconfiar de tudo que está acontecendo', disse o fundador do grupo de mergulhadores ao 'The Sun'.

Reprodução do Facebook

Dessa forma, sonobuoys são normalmente lançados de aeronaves e embarcações e equipados com sensores para detectar vibrações de navios e submarinos.

PH1 John Collins/Wikimédia Commons

Eles são fundamentais nos sistemas modernos de detecção naval, pois sinais de rádio e GPS não atravessam facilmente a água do mar.

Sonobuoydude/Wikimédia Commons

Na última semana, o secretário de Defesa John Healey confirmou que o navio-espião russo Yantar tem operado nas águas do Reino Unido. Isso trouxe uma preocupação com a coleta de inteligência russa em águas britânicas.

Domínio Público/Wikimédia Commons

Além disso, pilotos da Força Aérea Britânica destacaram que o Yantar direcionou lasers contra suas aeronaves, uma ação que o secretário de Defesa descreveu como 'profundamente perigosa'.

Peter Ellis/Wikimédia Commons

Mesmo que a Rússia descreva o Yantar como um navio de pesquisa oceânica, países ocidentais suspeitam que ele esteja mapeando secretamente os cabos submarinos britânicos. Por eles, passam 90% dos dados do país, o que inclui bilhões de dólares em transações financeiras.

Llywelyn2000/Wikimédia Commons

Skomer é bem conhecida pela sua vida selvagem. Afinal, cerca de metade da população mundial de parcelas-de-manx nidifica na ilha, assim como a maior colónia de papagaios-do-mar-atlânticos localiza-se no sul da Grã-Bretanha.

Reprodução do Flickr Trevor e Bronwyn Neal

É conhecida pelo seu interesse arqueológico: círculos de pedra, menires e vestígios de casas pré-históricas, visto que grande parte da ilha foi designada monumento antigo.

Reprodução do Flickr Sarawuth Mingkhwan

A ilha tem uma área de 2,92 km² e seu ponto mais alto fica a 79 m acima do nível do mar em Gorse Hill, enquanto a maior parte da ilha está a cerca de 60 m também acima do nível do mar.

Reprodução do Flickr Sarah

É cortada por uma série de encostas e cristas, o que lhe confere uma topografia rica e variada. Ela tem aproximadamente 2,4 km de norte a sul e 3,2 km de leste a oeste.

Reprodução do Flickr Sean Sweeney

É quase dividida ao meio perto de seu lado leste por duas baías, sendo uma das várias ilhas situadas a menos de 1000 jardas da costa de Pembrokeshire.

Imagem de Greg Montani por Pixabay

O nome Skomer deriva de Skalmey, de origem viking que significa 'ilha fendida', possivelmente devido ao fato de a extremidade oriental da ilha estar quase separada da parte principal.

Reprodução do Flickr Dongning Li

Skomer tornou-se uma reserva natural nacional, um local de interesse científico especial e uma área protegida especial, sendo gerenciada pelo Wildlife Trust of South and West Wales.

Reprodução do Flickr Marianne DeSelle

Em 1990, foi criada a primeira Reserva Natural Marinha do Reino Unido, da qual Skomer fazia parte, e em dezembro de 2014 foi reclassificada como Zona de Conservação Marinha.

Imagem de Greg Montani por Pixabay

