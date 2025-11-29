Galeria A cidade turca em que a tradição genética salta aos olhos como patrimônio vivo Van, localizada às margens do maior lago da Turquia, é uma cidade que combina paisagens naturais deslumbrantes com uma história milenar marcada por impérios e civilizações que ali floresceram. Sua atmosfera mistura o antigo e o moderno, permitindo que ruínas convivam com mercados vibrantes e cafés acolhedores. Essa dualidade torna Van um destino único, entrelaçado em perfeita harmonia. Por Flipar

reprodução/ tripadvisor