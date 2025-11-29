Uma experiência completa! Nordeste Brasileiro ganha shopping imponente com 500 lojas

A segunda fase está 30% concluída e será entregue no segundo semestre de 2026. Um hotel para compradores de outros estados está previsto para 2028, junto à finalização do complexo. A “Área Secreta”, espaço de 1,8 mil metros quadrados para eventos, foi destaque na inauguração preliminar e será usada para retirada de kits de corrida, com expectativa de sete mil visitantes em dois dias.