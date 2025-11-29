84 anos da Mulher-Maravilha: super-heroína virou símbolo de empoderamento

A personagem, que fez sua estreia na revista 'All Star Comics #8', é uma figura central no universo da DC e foi criada por William Moulton Marston em 1941.
Chamada Diana?Prince, princesa da ilha de Temiscira, ela estreou em sua própria revista em 1942, 'Wonder Woman #1'.
A ilha de Temiscira, lar das Amazonas e de Diana, representa um paraíso isolado, onde as mulheres treinam como guerreiras, vivem em harmonia e são preparadas para proteger o mundo externo.
Segundo a versão original, Diana foi criada por Hipólita, rainha das Amazonas, a partir do barro, e recebeu de Zeus seus poderes e habilidades.
Posteriormente, em versões revisadas, Diana passa a ser descrita como filha de Zeus e Hipólita, sendo assim, uma semideusa.
Dentre os seus poderes e habilidades, se destacam a superforça, a velocidade sobre-humana, o voo (em algumas versões) e as habilidades de combate excepcionais, além de empunhar o 'Laço da Verdade' e usar braceletes indestrutíveis que defletem projéteis.
Marston criou a personagem como uma forma de “propaganda psicológica” para uma nova mulher que, em sua visão, deveria liderar a sociedade, como uma heroína que encarna ideais de verdade, amor e igualdade.
Mulher-Maravilha também é uma das fundadoras da Liga da Justiça, onde atua ao lado de outros heróis icônicos como Super?Homem e Batman.
A personagem chegou à TV pelo filme feito para a TV 'Mulher-Maravilha' em 1974, estrelado por Cathy Lee Crosby, que pouco lembrava a versão dos quadrinhos e que não agradou o público.
Em 1975, a série 'A Mulher-Maravilha', estrelada por Lynda Carter como Diana?Prince, alcançou enorme sucesso e se tornou a versão televisiva clássica da heroína.
Desde então, a personagem ficou mais de 30 anos longe das telas e retornou ao cinema em 2016 em 'Batman vs Superman' de Zack Snyder, com Gal Gadot no papel da Mulher-Maravilha.
Gal Gadot retomou o papel no filme solo da heroína, lançado em 2017 e dirigido por Patty Jenkins. O longa teve importância histórica: foi o primeiro estrelado por uma super-heroína dirigido por uma mulher e arrecadou mais de 800 milhões de dólares em todo o mundo.
Também em 2017, Gal Gadot reprisou o papel da heroína em 'Liga da Justiça', dirigido por Joss Whedon após a saída de Zack Snyder.
Posteriormente, protagonizou a sequência de seu filme solo, 'Mulher-Maravilha 1984' em 2020, que recebeu críticas menos favoráveis que o primeiro longa.
Gal Gadot teve sua última aparição como Diana?Prince em 2021, no 'Liga da Justiça de Zack Snyder'.
Com James Gunn à frente da DC Studios, ainda não se sabe se ela seguirá no papel da heroína.
A Mulher-Maravilha também teve destaque em diversos filmes de animação da DC. Ela aparece como personagem central em títulos como 'Mulher-Maravilha' e 'Mulher-Maravilha: Linhagem de Sangue' e em produções do universo da Liga da Justiça.
Em 2021, a personagem foi incluída no Hall da Fama do Comic-Con Museum durante a cerimônia de indução realizada em 21 de outubro, em comemoração aos 80 anos da personagem.
A influência da Mulher-Maravilha é forte em todas as idades, especialmente entre crianças e, desde a sua criação, a heroína continua inspirando e empoderando o público.