Incríveis monumentos que são Patrimônios da Humanidade

Palácio e Jardins de Versalhes (França) - Residência da monarquia de 1682 a 1789. A suntuosidade da arquitetura e das peças e obras de arte do gigantesco palácio simbolizam a ostentação da realeza que culminou com a Revolução Francesa. Os jardins pomposos foram construídos a partir de 1661 a pedido do rei Luís XIV. Tão vastos e sofisticados que levaram 40 anos para a conclusão.