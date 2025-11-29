Incríveis monumentos que são Patrimônios da Humanidade

Uma das tarefas da Unesco é reconhecer a importância de lugares e monumentos pelo mundo. Há mais de 1.150 locais que, pela relevância natural ou cultural, são considerados patrimônios da humanidade.
Veja nesta galeria alguns dos patrimônios mais incríveis listados pela Unesco ao redor do planeta.
Parque Nacional dos Lagos de Plitvice (Croácia) - Conjunto natural formado por 16 lagos em tons de azul e verde, interligados por cachoeiras de vários tamanhos, numa área de 20 mil hectares. É ali que fica a maior cachoeira do país: Great Waterfall.
Valletta (Malta) -Com 320 monumentos em 55 hectares, a cidade tem uma das maiores densidades históricas do mundo. São numerosas construções barrocas na cor marrom, igrejas e palácios, numa área com muralhas e fortificações medievais.
Cesky Krumlov (República Tcheca) - As arquiteturas gótica, renascentista e barroca se destacam no cenário da cidade medieval, a 170 km da capital Praga. Não foi bombardeada na II Guerra Mundial. Por isso, tem uma das paisagens urbanas mais preservadas da Idade Média.
Veneza (Itália) - Cidade de aspecto único, fica sobre 118 ilhotas separadas por mais de 150 canais e 400 pontes. Um labirinto dos séculos V e VI. As pessoas andam em pequenos barcos, vaporettos e gôndolas. Um dos conjuntos arquitetônicos e artísticos mais preciosos do mundo.
Machu Picchu (Peru) - 'Montanha velha', na língua quéchua. A descoberta da cidadela inca do século XV foi anunciada pelo historiador Hiram Bingham em 1911. Tem uma complexa arquitetura encastelada, com construções erguidas com pesados blocos de rocha, numa montanha de granito, a 2.350 metros do nível do mar. Uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno.
Sucre (Bolívia) - A cidade, que já teve outros três nomes (Charcas, La Plata e Chuquisaca), leva o nome atual em memória de um herói militar. Seu centro histórico tem construções dos séculos XVIII e XIX. A pintura da maioria dos imóveis conferiu ao lugar o apelido de 'cidade branca'.
Angkor (Camboja) - Significa 'cidade' em sânscrito. O parque arqueológico ocupa 400 km², com áreas de floresta e um magnífico conjunto de ruínas do Império Khmer (séculos IX a XV). O complexo reúne templos sagrados. O maior deles é o Angkor Wat, considerado a maior estrutura religiosa já construída. Símbolo do país, o templo está na bandeira nacional.
Conjunto de Monumentos de Khajuraho (Índia) - Grupo de templos hindus medievais, cuja arquitetura é de estruturas feitas em espiral. Famoso também pelas esculturas eróticas. Os templos foram feitos entre os anos 950 e 1050 pela dinastia dos Chandelas, seguidores do culto tântrico.
Mar de Areia do Namibe (Namíbia) - Vasto deserto ao sul de Angola, na África Meridional. Namib é 'lugar vasto e desolado' na língua nama. Deserto mais antigo do mundo, formado há 55 milhões de anos, com temperaturas extremas de 60ºC de dia e -15ºC à noite. Entre as dunas gigantescas, vermelhas, destaca-se a Big Daddy, com 380 metros de altura.
Galápagos (Equador) - O Arquipélago de Colón (nome oficial) fica no Oceano Pacífico, a 1.000 km da costa da América do Sul. Faz parte do Equador. São dezenas de ilhas de origem vulcânica, habitat de espécies endêmicas, como as tartarugas. É uma reserva de vida selvagem que inspirou a Teoria da Evolução de Charles Darwin.
Chichén Itzá (México) - Sítio arqueológico no estado de Yucatán. Foi uma cidade pré-colombiana erguida pelos maias nos anos 600 a 900. Tem templos, colunas, ruínas de construções. Sua estrutura mais famosa é o Templo de Kukulcán, pirâmide com números do calendário solar. Uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno.
Grand Canyon (EUA) - Situado no Arizona, é uma formação geológica com camadas de rocha vermelha, esculpida ao longo de milhões de anos. O cânion tem, em média, 16 km de largura ao longo de 445 km. Sua profundidade máxima é de 1.829 metros. Grande parte da área é um parque nacional, com corredeiras de águas bravas do Rio Colorado.
Parque das Montanhas Rochosas (EUA) - Cordilheira na América do Norte, se estendendo por trechos dos Estados Unidos e do México. Formada há 70 milhões de anos, tem lagos, vales e desfiladeiros profundos entre os montes rochosos (o mais alto é o Elbert, com 4.400m). O parque nacional, que preserva os ecossistemas naturais, fica no Colorado (EUA).
Sintra (Portugal) - A paisagem cultural da romântica vila portuguesa, a 70 km da capital Lisboa, é valorizada pela preservação de palacetes, bosques, capelas e hortos, num conjunto histórico que inclui pérolas como o Castelo dos Mouros, o Palácio da Pena e a Quinta da Regaleira.
Medina de Marrakech (Marrocos) - Fundada em 1071, a 'cidade vermelha', como é chamada devido à cor predominante das construções, exerceu grande influência cultural, econômica e política no mundo islâmico. Mantém monumentos da época, como a Mesquita Cutubia e a Praça Jemaa El Fna.
Ha Long Bay (Vietnã) - A baía, no Golfo de Tonkin, é considerada umas das Sete Maravilhas da Natureza. Mais de 1.500 ilhotas calcárias ficam no mar de cor verde. Reza a lenda que foi criada por um dragão para proteger a região, que também tem cavernas e mirantes, a 150 km da capital Hanói.
Bagan (Mianmar) - Só tornou-se Patrimônio da Unesco em 2019. Houve resistência porque juntas militares em poder no país alteraram aspectos das construções, acrescentando materiais modernos. Ainda assim, a força histórica da antiga capital dos reinos birmaneses falou mais alto.
Petra (Jordânia) - Cidade histórica e arqueológica construída pelos nabateus, tribo nômade de origem árabe do século III a.C. Famosa pela arquitetura esculpida em rocha de cor rosa. Tem vestígios arqueológicos do teatro romano, câmaras funerárias e túmulos reais, entre outros. Uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno.
Monumentos Históricos da Antiga Quioto (Japão) - Os templos revelam a arquitetura com madeira, reconhecida por uma perícia extrema, sem o uso de um prego sequer. E também ilustram a arte dos jardins japoneses, que influenciou a paisagem da jardinaria pelo mundo. Além de Quioto (antiga capital imperial), também ficam em Uji e Otsu.
Palácio e Jardins de Versalhes (França) - Residência da monarquia de 1682 a 1789. A suntuosidade da arquitetura e das peças e obras de arte do gigantesco palácio simbolizam a ostentação da realeza que culminou com a Revolução Francesa. Os jardins pomposos foram construídos a partir de 1661 a pedido do rei Luís XIV. Tão vastos e sofisticados que levaram 40 anos para a conclusão.