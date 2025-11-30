Estilo de Vida

Casa minúscula surpreende pelo ótimo aproveitamento do espaço

Uma casa construída em Nakano, na região metropolitana de Tóquio, é a prova de como é possível aproveitar bem espaços pequenos nas cidades grandes.

Por Flipar
Divulgação/Kominoru Design

Projetada pelo escritório Kominoru Design, a casa, que tem apenas 30 m² e três andares, foi construída em um terreno de esquina.

Divulgação/Kominoru Design

A casa foi finalizada em 2024, feita em estrutura de madeira, com algumas vigas e colunas deixadas à mostra.

Divulgação/Kominoru Design

De acordo com as regras locais, por estar em uma esquina, é permitido ocupar até 80% do terreno, desde que sejam seguidas normas contra incêndio.

Kenta Miyahara/Unsplash

Os arquitetos usaram áreas inclinadas para aumentar o espaço útil, chegando a 60 m² de área construída.

Divulgação/Kominoru Design

A distribuição dos cômodos foi pensada para otimizar o uso. O banheiro, que fica no 3º andar, aproveita o formato inclinado do telhado. A banheira foi encaixada entre as paredes, economizando espaço.

Divulgação/Kominoru Design

Para melhorar a ventilação, os arquitetos instalaram uma abertura no telhado, permitindo que o ar circule naturalmente pela casa, mantendo-a fresca em qualquer estação.

Divulgação/Kominoru Design

Mesmo com pouco espaço, o paisagismo não foi esquecido. Plantas foram colocadas sobre os beirais e, já que não havia muito espaço no chão, o jardim foi levado para o segundo andar.

Divulgação/Kominoru Design

Com soluções inteligentes e um design bem pensado, essa pequena casa em Tóquio mostrou que é possível viver com conforto mesmo em espaços reduzidos.

Divulgação/Kominoru Design

O Japão é conhecido por suas cidades densas e terrenos limitados, especialmente em metrópoles como Tóquio, Osaka e Kyoto.

Daisy Chen/Unsplash

As casas no Japão têm características bem específicas, moldadas por fatores como o clima, os terremotos frequentes e a cultura local.

Freepik

A madeira é um material muito usado, tanto por tradição quanto por sua resistência aos tremores de terra.

Pexels/Ryutaro Tsukata

Muitas casas japonesas misturam elementos antigos com toques contemporâneos. Tatames, portas de correr (fusuma e shoji), e genkan (área de entrada onde se tiram os sapatos) são comuns, mesmo em casas modernas.

Freepik

Ao mesmo tempo, há um gosto crescente por linhas minimalistas, grandes janelas e integração entre interior e exterior.

Pexels/Satoshi Hirayama

Mesmo em bairros densos, as casas costumam ser projetadas com cuidado para preservar a privacidade. Muitas não têm janelas voltadas diretamente para a rua ou para as casas vizinhas.

Pexels/Hugo Sykes

Diferente de muitos países, onde casas são construídas para durar gerações, no Japão é comum que casas sejam demolidas e reconstruídas após 30 ou 40 anos.

Pexels/Satoshi Hirayama

Isso ocorre pois o valor está mais no terreno do que na construção em si. Por isso, a maioria das casas se desvaloriza com o tempo.

Sam Szuchan/Unsplash

Casas japonesas mais novas costumam incorporar muita tecnologia: sistemas automáticos de aquecimento, banheiros com funções eletrônicas, isolamento térmico eficiente e, cada vez mais, energia solar e recursos sustentáveis.

Divulgação/Kominoru Design

Veja Mais