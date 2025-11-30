Recorde mundial: Furacão entra para história com rajadas de vento de 405 km/h no Atlântico

Após análise do Centro Nacional de Pesquisas Atmosféricas dos Estados Unidos, o dado foi validado sem anomalias. As sondas transmitiram medições em tempo real até o impacto com o oceano, confirmando o recorde histórico.
Melissa, furacão categoria 5, devastou a Jamaica em outubro e também atingiu o Haiti com enchentes. O saldo foi de 102 mortos e prejuízos de 10 bilhões de dólares (mais de 53 bilhões de reais), tornando-se um dos piores desastres do Caribe.
Furacões, aliás, são tempestades poderosas que causam destruição, alagamentos e deslocamentos forçados. Seu impacto imprevisível gera medo coletivo e sensação de vulnerabilidade.
Furacões frequentemente causam destelhamentos, destruição de carros e imóveis, quedas de postes e árvores, apagões elétricos. Também provocam inundações, deslizamentos e prejuízos econômicos graves.
Embora pareçam sinônimos, furacão, tufão, ciclone, tornado, tormenta, temporal e tempestade têm diferenças em origem, intensidade e uso regional. Cada termo descreve fenômenos atmosféricos distintos, embora alguns sejam variações do mesmo tipo de sistema.
Primeiro, há uma diferenciação simples de nomenclatura e regionalismo. Furacões, tufões e ciclones são fenômenos que recebem diferentes nomes conforme a região em que ocorrem.
Portanto, o ciclone é um termo geral para sistemas de baixa pressão com rotação; pode ser tropical (furacão/tufão) ou extratropical. Abrange eventos em várias regiões do mundo.
Os ciclones se formam quando o ar quente e úmido do oceano sobe, criando uma área de baixa pressão que atrai o ar circundante, resultando na formação de nuvens de chuva.
Para que isso ocorra, é necessário que a temperatura da água do mar esteja acima de 27 graus, geralmente nas águas quentes próximas à Linha do Equador, entre 5 e 30 graus de latitude norte ou sul.
As águas aquecidas, como as do Golfo do México, favorecem o fortalecimento dos furacões, impactando diretamente regiões como a Flórida.
Os tufões que se formam no noroeste do Oceano Pacífico podem ocorrer em qualquer época do ano, mas sendo mais comuns entre junho e novembro.
Para ser considerado um tufão, os ventos da tempestade devem atingir pelo menos 119 quilômetros por hora.
A intensidade dos ventos também determina a categoria do tufão, sendo a categoria um a mais leve (119-153 quilômetros por hora), enquanto a categoria cinco, a mais forte, possui ventos acima de 252 quilômetros por hora.
Os tornados, por sua vez, costumam ser muito mais intensos do que furacões. Isso porque, enquanto furacões podem cobrir áreas vastas, como um estado, os tornados têm diâmetros que dificilmente ultrapassam algumas centenas de metros.
Os ventos de ambos são igualmente potentes, girando em torno de um mesmo centro, mas a velocidade de um tornado é muito maior.
Segundo a NASA, os tornados se formam em condições específicas, geralmente a partir de fortes tempestades, em regiões com grandes mudanças de vento, como as planícies centrais dos Estados Unidos, principalmente na primavera e começo do verão.
Tempestade se refere ao fenômeno com chuva, raios e trovões, podendo incluir vento forte e granizo. É o termo mais comum e abrangente para distúrbios climáticos.
Temporal designa chuva forte e rápida, geralmente acompanhada de rajadas de vento, trovoadas e granizo. Dura pouco, mas causa transtornos.
Uma tormenta, por sua vez, é um termo mais amplo e genérico, usado para indicar tempestades fortes com ventos, chuvas ou trovoadas. Pode referir-se a qualquer tipo de perturbação atmosférica intensa.