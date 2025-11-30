Notícias Recorde mundial: Furacão entra para história com rajadas de vento de 405 km/h no Atlântico Uma rajada de vento de 405 quilômetros por hora registrada no furacão Melissa bateu recorde mundial no Atlântico. A medição foi feita por sondas lançadas de aeronave durante a travessia da parede do olho do ciclone. Por Flipar