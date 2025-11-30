Galeria Expedição encontra flor mais rara do mundo; pesquisador vai às lágrimas Uma expedição de cientistas do Reino Unido e da Indonésia encontrou uma Rafflesia hasseltii, flor raríssima começando a se abrir, em uma área de floresta de Sumatra Ocidental. A descoberta põe fim à uma busca de mais de uma década. A equipe percorreu mais de 20 horas até uma região sem sinal de celular. O local, monitorado por agentes florestais, fazia parte de estudos sobre espécies ancestrais. Por Flipar

Reprodução/X/thorogoodchris1