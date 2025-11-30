Scarlett Johansson vai estrelar novo filme da franquia ‘O Exorcista’

Flanagan adaptou Stephen King como poucos: 'Jogo Perigoso' foi tratado como “infilmável”, e 'Doutor Sono' agradou tanto aos fãs de 'O Iluminado' quanto aos leitores de King. Ele também é conhecido por 'O Espelho', 'A Maldição da Mansão Bly', 'A Missa da Meia-Noite' e 'Queda da Casa de Usher'. Também escreveu e dirigiu 'Hush', 'Ouija: Origem do Mal', 'O Jogo de Gerald' e 'Antes de Dormir'.