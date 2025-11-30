Sapo Foguetinho: arisco e ‘cantador’, esse anfíbio é típico do Cerrado brasileiro

O sapo foguetinho tem esse nome popular por ser uma espécie arisca, que foge rápido quando alguém se aproxima. Ele é nativo de Goiás. E até hoje nunca foi encontrado em outro estado. Tanto que seu nome científico é alobatis goianus.
O sapo incha o papo e canta para acasalar, marcar território ou quando está sendo presa de outro animal. Para cada caso, o canto é diferente.
Pesquisadores estudam o canto do sapo foguetinho e , para isso, instalam gravadores automáticos em árvores do Cerrado. Em certos horários, o equipamento liga para captar os sons da mata.
O sapo foguetinho gosta de viver em mata fechada, sobre folhas que caem das árvores.
Ele se estabelece em ambientes úmidos, perto de córregos e riachos que cortam o cerrado.
Este anfíbio já esteve na lista de animais ameaçados de extinção, mas saiu em 2022. Só que, como o desmatamento continua, os ambientalistas temem que ele volte a ficar sob risco.
A espécie foi identificada pela primeira vez na década de 1970 na Chapada dos Veadeiros, parque nacional que abrange os municípios de Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante, Teresina de Goiás, Nova Roma e São João d'Aliança, no nordeste do estado.
Enquanto em alguns locais os pesquisadores ouvem vários sapos cantando, há lugares - principalmente na região centro-sul do estado - onde apenas um ou outro é ouvido. Às vezes, nenhum.
Vale lembrar que a espécie luta pela sobrevivência num bioma que sofre constantes agressões e que já teve metade da área desmatada.
O foguetinho tem apenas dois centímetros e, diferentemente das outras espécies de sapo, ele tem hábitos diurnos, não noturnos. É no começo da manhã e no fim da tarde que ele costuma cantar.
O apelido é conhecido internacionalmente pelos pesquisadores de ecossistemas. Ele se chama Rocket Frog (sapo foguete, sem o diminutivo usado carinhosamente no Brasil).
O Brasil é o país com maior concentração de anfíbios no mundo. Das 8,4 mil espécies de anfíbios no planeta, mais de 1,2 mil foram registradas em território brasileiro.
Além de sapos, outros anfíbios são rãs, pererecas, salamandras (foto), tritões e cobras-cegas.
Segundo o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Répteis e Anfíbios, cerca de 190 espécies encontradas no Brasil estão sob ameaça de extinção.
Uma das características mais marcantes dos anfíbios é o seu ciclo de vida dividido em duas fases: uma aquática e outra terrestre.
Os anfíbios são animais de pele fina, úmida e sem pelos ou escamas. Por serem seres com fases na água ou na terra, eles têm respiração pela pele, além da pulmonar.