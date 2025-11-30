Cevada não é só pra cerveja: veja usos e benefícios na alimentação

A cevada (Hordeum vulgare) é uma gramínea cerealífera (cereal), sendo uma das principais fontes de alimento para pessoas e animais.
Ela, então, fornece muitos benefícios para a saúde, como o emagrecimento, assim como diminui o colesterol 'ruim', combate a prisão de ventre e mantém a saúde da tireoide.
A cevada é um alimento funcional, rico em fibras, carotenóides e minerais. Entre eles, selênio, zinco e magnésio. Além de nutrientes com propriedades antioxidantes, sacietogênicas, laxantes e hipocolesterolêmicas.
Diante disso, ela é comercializada na forma de grãos, flocos ou farinha, sendo utilizada para o preparo de saladas, pães, sopas, massas e risotos, ou na forma solúvel, que é usada como 'café de cevada'.
Além disso, a cevada está relacionada principalmente com a produção do malte, o qual é utilizado na indústria cervejeira. No cenário brasileiro, esse uso acontece em grande escala, visto que é um dos países que mais consomem este líquido no mundo.
O cultivo da cevada iniciou-se entre 6000 a.C. e 7000 a.C., na área atualmente ocupada no Oriente Médio. Naquela época, era o principal cereal utilizado na alimentação humana, mais tarde substituída pelo trigo.
O primeiro indício de cevada domesticada ocorreu em sítios neolíticos Acerâmicos, como no Tel Abu Hureira, na Síria. Ela é cultivada na Coreia desde o período da Cerâmica Mumun (c. 1500-850 a.C.).
Na Europa Medieval, pÃ£o feito de cevada era considerado comida de pessoas humildes, enquanto produtos feitos de trigo eram consumidos pelas classes mais altas.
Trata-se de uma planta mais sensível que o trigo, sendo intolerante a situações de alagamento. Ela é muito suscetível à acidez e exige solos de boa fertilidade para seu desenvolvimento.
O grão de cevada apresenta embrião, endosperma e envoltório. O primeiro dá origem a uma nova planta, enquanto o segundo trata-se do tecido de reserva do grão, destacando-se por ser rico em amido. O envoltório garante proteção ao embrião.
A cevada ajuda a prevenir o envelhecimento precoce, por ser um cereal rico em zinco e selÃªnio, minerais antioxidantes que combatem os radicais livres.
Por ser rica em beta-glucana, um tipo de fibra que diminui a absorção de gordura no intestino, a cevada é um alimento funcional que diminui os níveis de colesterol “ruim”, LDL, no sangue.
A cevada ajuda no emagrecimento por ser rica em fibras, que formam um tipo de gel do estômago, aumentando o tempo de digestão dos alimentos.
Ela mantém a saúde dos olhos por conter luteína e zeaxantina, carotenoides presentes na retina que protegem os olhos contra os danos causados pelos radicais livres
Assim, as fibras, presentes na cevada, diminuem a velocidade de absorção dos carboidratos dos alimentos, equilibrando os níveis de glicose no sangue
O café de cevada é uma bebida obtida a partir da torra e moagem de grãos de cevada, que pode ser consumida em substituição ao café tradicional.
Na medicina tradicional chinesa, a cevada é usada para tratar inflamações, febres, problemas do fígado. Afinal, ela é nutritiva, ligeiramente laxativa, alcalinizante, anti-escorbútica, anti-térmica, depurativa, diurética, emoliente, expectorante, tónica e digestiva.
O malte é um produto utilizado na fabricação de cerveja, estando relacionado com a coloração dela e o sabor mais intenso.
Dessa forma, ele consiste na germinação artificial do grão de cevada, processo feito em condições controladas de temperatura e umidade. Para que esse processo aconteça, é fundamental que o embrião esteja vivo.
Os ingredientes principais da cerveja são água, malte, lúpulo e levedura. O malte é extraído da cevada, dando dá aroma, sabor, cor, corpo, enquanto o lúpulo é o tempero. Por fim, a levedura come os açúcares e os transforma em álcool e gás carbônico