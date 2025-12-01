Galeria

Saiba onde fica a maior estrutura de madeira do mundo

Já famosa por sua gastronomia e monumentos históricos, a cidade de Osaka, no Japão, agora abriga um novo marco: a maior estrutura arquitetônica de madeira do mundo!

Chamada de 'Grand Ring' ('Grande Anel'), a construção de 61 mil m² é um dos destaques da Expo 2025, que acontece na cidade japonesa até outubro.

A estrutura em forma de anel funciona como uma extensa passarela coberta, oferecendo abrigo contra sol, chuva e vento para os visitantes que percorrem o evento.

A construção impressionante foi reconhecida pelo Guinness World Records em fevereiro e recentemente inaugurada na ilha artificial de Yumeshima, que fica em Osaka.

Feita principalmente de cedro japonês, cipreste e pinheiro silvestre (70% materiais locais), a estrutura combina elementos nacionais e estrangeiros.

O 'Grand Ring' impressiona por suas dimensões e engenharia. Possui um diâmetro externo de 675 m e interno de 615 m. São 30 m de largura, atingindo 20 m de altura na parte externa e 12 m na interna.

A construção utilizou cerca de 27 mil m³ de madeira e foi concluída entre junho de 2023 e agosto de 2024.

Inspirado na técnica tradicional japonesa 'nuki', usada em templos como o Kiyomizu-dera, o 'Grand Ring' foi construído majoritariamente sem o uso de pregos ou parafusos, através do encaixe de vigas verticais e horizontais feitas de cedro sugi e cipreste hinoki.

Apesar da inspiração tradicional, a estrutura foi reforçada com elementos metálicos para garantir resistência a terremotos.

A Expo 2025 reúne mais de 160 países e regiões, e foi inaugurada com a presença das mais altas autoridades do Japão. O objetivo é servir como uma vitrine para a “sociedade do futuro”, destacando inovações, sustentabilidade e integração entre culturas.

O evento começou no dia 13/04 e seguirá até outubro/25, com expectativa de atrair cerca de 28 milhões de visitantes, incluindo 3,5 milhões de estrangeiros.

O arquiteto responsável pelo 'Grand Ring', Sou Fujimoto, manifestou o desejo de preservar ao menos parte da construção.

'Eu gostaria muito de conservá-lo, preservá-lo... porque é realmente maravilhoso e um símbolo de como nossa sociedade pode conviver com a natureza. [...] Mesmo que o edifício desapareça, o espírito dos materiais permanecerá vivo', disse ele, em entrevista à CNN.

Além de seu legado arquitetônico, o 'Grand Ring' reforça o potencial da construção em madeira – tendência crescente no Japão, onde 90% das casas unifamiliares já utilizam esse material.

Localizada na região de Kansai, na ilha de Honshu, Osaka é uma das maiores e mais importantes cidades do Japão.

Historicamente, foi um centro mercantil vital durante o período Edo e até hoje mantém sua vocação para os negócios, sendo sede de grandes empresas e centros financeiros.

Osaka também é famosa por seus pontos turísticos conhecidos, como o Castelo de Osaka, o aquário Kaiyukan e o movimentado distrito de Dotonbori, com suas luzes neon e letreiros icônicos.

O povo de Osaka é conhecido por seu jeito descontraído e senso de humor (chamado de 'Osaka no kimochi'), em contraste com a formalidade típica de Tóquio.

