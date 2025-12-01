Mulher de Felipe Simas confessa que “rezou” para ele não conseguir certos papéis

Durante participação no podcast “PodeCrê”, Mariana contou que, em alguns momentos, sentiu necessidade de pedir a Deus que certas oportunidades profissionais do marido não se realizassem.
“Já orei para que uma porta se fechasse, e realmente se fechou. Acredito que não era o que Deus queria para ele”, declarou.
Mariana também comentou sobre os desafios de lidar com o trabalho do ator, especialmente no início da relação. Admitiu que já sentiu ciúmes de cenas de beijo, mas aprendeu a encarar tudo com maturidade.
“Não são as cenas que amo rever, mas sei que o que temos é sólido e real. O que ele vive ali é trabalho”, disse. Ela ressaltou que o diálogo e o respeito mútuo são fundamentais para o equilíbrio do casamento.
O casal buscou fortalecer a relação por meio da fé e chegou a realizar o curso “Casados para Sempre”, que, segundo Mariana, os ajudou a compreender a importância da união espiritual.
A influenciadora explicou que as decisões profissionais de Felipe são sempre tomadas em conjunto, levando em conta o impacto na rotina familiar e o tempo com os filhos.
“Ele passou nove meses em São Paulo e ficou 45 dias longe das crianças. Isso mexe com todos nós. Então, sempre conversamos antes de cada projeto para ver se estou preparada para essa fase”, contou.
Conhecido por ter feito diversas novelas na TV Globo, Felipe Simas nasceu em 26 de janeiro de 1993, no Rio de Janeiro. É filho do capoeirista e mestre de artes marciais Beto Simas e de Ana Paula Sang.
Ele é irmão do ator Rodrigo Simas e meio-irmão de Bruno Gissoni. Os três seguiram carreiras de destaque na televisão e mantêm uma relação próxima.
Antes de se tornar ator, Felipe chegou a jogar futebol profissionalmente e assinou contrato com o Nova Iguaçu Futebol Clube. Pouco tempo depois, decidiu seguir o caminho da atuação.
Sua estreia na televisão aconteceu em 2013, na novela “Flor do Caribe”, da TV Globo. No ano seguinte, interpretou “Cobra” em “Malhação: Sonhos”.
Um dos papéis mais emblemáticos de sua carreira foi o de “Jonatas” na novela “Totalmente Demais”, exibida em 2015, na qual contracenou com Marina Ruy Barbosa, formando um dos casais centrais da trama.
Em 2018, interpretou “Elmo Viégas” em “O Tempo Não Para”, e em 2020 viveu “Téo Santamarina” em “Salve-se Quem Puder”.
Felipe e Marina voltaram a trabalhar juntos em 2023, na novela “Fuzuê”, como o casal de vilões Heitor Montebello e Preciosa.
No Prime Video, em 2025, os atores repetiram a parceria na série “Tremembé”, baseada em fatos reais. Felipe interpreta Daniel Cravinhos, ex-namorado de Suzane von Richthofen e um dos participantes do assassinato dos pais dela em 2002. Marina interpreta Suzane.
No mesmo ano, Felipe também integrou o elenco da novela “Dona de Mim”, escrita por Rosane Svartman, no papel de Danilo.
Outro destaque de sua trajetória foi a série “As Aventuras de José e Durval”, da Globoplay, na qual deu vida a José, ao lado do irmão Rodrigo Simas, que interpretou Durval. A serie é sobre a dupla Chitãozinho e Xororó.