Padre que exibe músculos na internet recebe advertência de superiores: ‘Inapropriado’

Alberto Ravagnani foi chamado a atenção após compartilhar vídeos de seus exercícios físicos e divulgar suplementos alimentares.
O religioso reside em Milão e soma mais de 270 mil seguidores no Instagram.
Ele afirma que sua intenção é aproximar a Igreja dos jovens, usando as redes como ferramenta para renovar o interesse pela fé.
Ravagnani é responsável pela paróquia San Gottardo al Corso, situada na região dos Navigli.
A localidade de Milão é conhecida por seus inúmeros bares, restaurantes e intensa vida noturna.
O padre é conhecido em seu canal no YouTube como 'Un Prete in Palestra' (Um Padre na Academia, em português).
Em seus vídeos, ele explica que a prática de exercícios beneficia sua saúde física, mental e espiritual.
O padre tem uma parceria com a empresa Bond Supplements, fabricante de vitaminas, e declarou que pretende usar os ganhos obtidos para financiar atividades pastorais.
Em um de seus vídeos, ele defende que “rezar não é suficiente' e 'é preciso ser santo e saudável”.
'Os suplementos me ajudam a permanecer forte e a cumprir minha missão', disse em uma postagem no Instagram.
Alguns vídeos do padre exibindo os músculos se exercitando com uniforme esportivo.
Apesar de sua missão declarada, a presença digital de Ravagnani não foi bem vista pela arquidiocese.
O arcebispo de Milão, Mario Delpini, comunicou ao padre que seu comportamento online não é considerado 'apropriado'.
Segundo o jornal 'La Repubblica', seus superiores o instruíram a abandonar camisetas e shorts e retornar ao uso de suas vestes sacerdotais.
'É normal que o padre tente se conectar com a Geração Z, mas ele deve fazê-lo sem exagerar e sem se perder no mundo do conteúdo pago nas redes sociais', afirmou um dos superiores.
A iniciativa também gerou críticas entre alguns fiéis. Um deles comentou na rede social que 'exibir seus músculos significa que o mundo o corrompeu'.