90 anos da Rádio Nacional: edifício histórico da emissora passa por retrofit para preservação

Os festejos dos 90 anos da Rádio Nacional, a serem celebrados em 2026, já começaram. No aniversário de 89 anos, em 12/09/2025, houve uma programação especial que teve entrevistas, atrações musicais e uma plateia de ouvintes transmitida ao vivo do Museu da Rádio Nacional, que fica no prédio da EBC, no Rio de Janeiro.

Como parte da programação especial, ocorreu o lançamento oficial da nova identidade visual e sonora, do selo comemorativo e da agenda de ações da rádio. A música 'Luar do Sertão', que marcou a estreia da rádio em 1936, ganhou uma versão modernizada como trilha oficial das comemorações.

A emissora lançou uma série de 90 radiodocumentários e um novo site, como parte da contagem regressiva para os 90 anos em agosto de 2026. As ações reforçam o legado histórico da rádio e sua conexão com o público em diferentes plataformas.

A Rádio Nacional teve sua primeira transmissão em 12/09/1936 na voz do locutor paulista Celso Guimarães (1907-1996). Hoje, a emissora conta com oito unidades próprias espalhadas pelo país: Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília (AM e FM), Recife, São Luís, Amazônia e Alto Solimões.

Em 2012, a Rádio Nacional deixou o Edifício A Noite, o primeiro arranha-céu da América Latina, após 76 anos. Atualmente, a emissora está sediada nas instalações da TV Brasil, no bairro da Lapa.

Localizado na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, o Edifício A Noite passa por um retrofit que preserva sua arquitetura histórica. A reforma, iniciada em novembro de 2024 pela empresa Azo, tem previsão de durar dois anos. Uma iluminação especial marcou o início da revitalização em 13/09/2024.

A incorporadora, que comprou o edifício no ano passado da Prefeitura do Rio de Janeiro por meio de concorrência pública, irá transformar o prédio em um empreendimento residencial.

Após ficar fechado por mais de dez anos, o prédio foi comprado pela Prefeitura em março de 2023 por R$ 28,9 milhões para em seguida vendê-lo dentro de projeto para revitalizar o centro da capital carioca.

A obra, que tem prazo de 30 meses de duração, inclui um espaço aberto ao público no terraço, um restaurante e um memorial da Rádio Nacional, que teve sua antiga sede no prédio.

O projeto ainda elenca um mirante aberto ao público no topo do prédio com vista privilegiada da cidade do Rio de Janeiro, incluindo a Baía de Guanabara.

O empreendimento contará com memorial da Rádio Nacional e uma espécie de calçada da fama, denominada Chão de Estrelas, para exaltar os artistas que fizeram história na emissora.

Inaugurado em 7 de setembro de 1929, o prédio em Art Déco foi projetado pelo arquiteto Joseph Gire em parceria com Elisiário da Cunha Bahiana. Ele é considerado um marco arquitetônico do Brasil, além de essencial para impulsionar a engenharia do pais.

Gire assinou outros edifícios célebres do Rio de Janeiro, como o Hotel Glória, o Copacabana Palace Hotel (foto) e o Palácio das Laranjeiras.

Com 22 andares e 102 metros de altura, o Edifício Joseph Gire, popularmente conhecido como A Noite, foi o mais alto da América Latina até 1934, quando acabou superado pelo edifício Martinelli, em São Paulo.

O prédio é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) por sua estrutura, arquitetura e valor cultural.

Inicialmente, o prédio foi sede do jornal “A Noite”, vespertino fundado em 1911 pelo jornalista Irineu Marinho, que 14 anos mais tarde lançaria “O Globo”.

Em 1940, o local tornou-se patrimônio da União, com diversas repartições públicas funcionando no edifício.

Antes, na segunda metade da década de 1930 o prédio passou a ser sede da Rádio Nacional, inaugurada em 1936 e que foi um marco na história da comunicação no Brasil.

A Nacional foi um sÃ­mbolo da chamada Era de Ouro do RÃ¡dio, sendo o principal difusor artÃ­stico do Brasil entre os anos 30 e 40.

Na década de 40, ela foi estatizada pelo governo de Getúlio Vargas, durante o chamado Estado Novo, servindo também como veículo de propaganda do regime.

Cantores como Francisco Alves, Orlando Silva, Ataulfo Alves, Marlene, Emilinha Barbosa, Cauby Peixoto, Elizeth Cardoso(foto) e Ângela Maria brilharam nas transmissões do palco da Rádio Nacional acompanhados de orquestras e se tornaram fenômenos de popularidade à época.

Em uma época anterior à chegada da televisão, a rádio teve grande popularidade. Na Rádio Nacional surgiu o programa jornalístico “O Repórter Esso”, com o famoso slogan “a testemunha ocular da história”.

